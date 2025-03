La principessa Beatrice e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi sono diventati genitori per la seconda volta il 22 gennaio 2025. IMAGO/Avalon.red

La principessa Beatrice è diventata madre per la seconda volta della piccola Athena alla fine di gennaio. Adesso la figlia del principe Andrea ha rivelato a «British Vogue» che la bambina è nata prematura e ha confessato le sue paure prima del parto.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il 22 gennaio 2025 la principessa Beatrice e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi sono diventati genitori per la seconda volta di una bambina.

Quello che nessuno sapeva quando la famiglia reale britannica ha dato l'annuncio è che Athena Elizabeth Rose è nata con diverse settimane di anticipo.

Adesso la nipote di re Carlo III ha confessato su «British Vogue» dei suoi timori poco prima del parto. Mostra di più

«Niente ti prepara davvero al momento in cui ti rendi conto che il tuo bambino nascerà prematuro. Hai così poco controllo».

Quando il 22 gennaio 2025 è nata la seconda figlia della principessa Beatrice e di Edoardo Mapelli Mozzi, la bambina pesava poco meno di due chili.

Quello che nessuno sapeva quando la famiglia reale britannica ha dato l'annuncio è che Athena Elizabeth Rose è nata prematura. La figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea lo ha reso noto su «British Vogue».

La bambina è stata «strettamente monitorata»

Durante un controllo di routine nelle ultime fasi della gravidanza, la coppia reale ha appreso di doversi preparare a un possibile parto prematuro.

Di conseguenza, la nascitura è stata «strettamente monitorata», afferma Beatrice. Durante questo periodo, ha ricevuto «cure eccellenti» dall'équipe medica del Chelsea and Westminster Hospitals di Londra.

Nel resoconto la principessa ha anche rivelato i suoi timori poco prima della nascita della figlia: «Nascerà sana? Ci saranno complicazioni? Come ci si destreggerà nel resto della vita familiare mentre si cerca di tenere al sicuro e in salute un minuscolo bambino?».

«Athena era così piccola»

In qualità di sostenitrice della British Borne Foundation per la ricerca sulle nascite premature, la nipote di re Carlo III vuole fare tutto ciò che è in suo potere «per rassicurare le famiglie i cui bambini potrebbero nascere troppo presto che non sono sole».

Alla fine Athena è nata sana qualche settimana prima della data prevista. Oggi sta bene. La principessa ha anche offerto uno spaccato del suo mondo emotivo di madre preoccupata.

«Athena era così piccola che ci sono volute più di qualche settimana perché le lacrime di sollievo si asciugassero e la vita con la nostra bambina sana sembrasse reale».

Infine, Beatrice sottolinea che «per molti versi la salute delle donne non è stata in prima linea per molto tempo». La 36enne spera ancora di più «che le mie due figlie non debbano affrontare queste sfide da grandi se si investe di più nella ricerca medica».