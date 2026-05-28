Liala Antonino con la figlia di Licia Colò. Imago

Liala Antonino, figlia di Licia Colò, si racconta senza filtri: dalla carriera già avviata al bullismo vissuto a scuola, fino alle difficoltà sentimentali legate al suo carattere forte e ambizioso.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Liala Antonino studia Comunicazione, lavora nei media e sta scrivendo il suo primo libro sui viaggi in solitaria.

La figlia di Licia Colò racconta di aver subito esclusione e pregiudizi a scuola per la notorietà della madre.

La 20enne rivela anche le difficoltà nelle relazioni: «Alcuni uomini si sentono intimiditi da me». Mostra di più

A soli 20 anni Liala Antonino ha già accumulato diverse esperienze tra televisione, podcast, università e produzione.

La figlia di Licia Colò e di Alessandro Antonino oggi studia Comunicazione, lavora nell'azienda di famiglia e porta avanti progetti personali legati al mondo dell’informazione e della creatività.

Dalla moda ai podcast: «Voglio un lavoro utile»

In un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera», Liala ha raccontato di aver iniziato giovanissima come modella, scegliendo però in seguito di lasciare quel mondo. «Ho capito che non stavo esprimendo davvero il mio potenziale», ha spiegato.

Oggi conduce il format «Vite che ispirano altre vite» all'interno del podcast «Pianeta B12», collabora con il padre nella società di produzione di famiglia e sta ultimando il suo primo libro dedicato ai viaggi in solitaria.

Il suo obiettivo, ha raccontato, è quello di costruire «un lavoro creativo, utile e legato all'informazione».

Parlando dell'esperienza lavorativa con il padre Alessandro Antonino, la giovane ha scherzato: «Ci sono figli super coccolati e altri sfruttati nelle aziende di famiglia. Io appartengo decisamente alla seconda categoria».

Il legame fortissimo con mamma Licia Colò

Liala ha parlato anche del rapporto molto stretto con la madre Licia Colò, con cui è cresciuta frequentando fin da piccola gli studi televisivi. «Per me erano come un parco giochi», ha ricordato.

La ragazza si è detta molto orgogliosa della carriera della madre, sottolineando soprattutto la coerenza dimostrata negli anni. «Non si è mai venduta e ha sempre difeso i suoi ideali legati all’ambiente e agli animali», ha spiegato.

Già lo scorso anno, in occasione del compleanno della conduttrice, Liala aveva condiviso sui social una dedica molto affettuosa: «Non mi sono mai innamorata di un ragazzo, ma lo sarò sempre di mia madre».

Il bullismo a scuola per la fama della madre

Nel corso dell’intervista, Liala Antonino ha raccontato anche alcuni episodi difficili vissuti durante l'infanzia. A scuola, ha spiegato, sarebbe stata spesso esclusa dai compagni proprio perché figlia di un personaggio televisivo noto.

«Dicevano che avevamo i domestici in casa e che non avessi mai preso la metropolitana», ha raccontato. Secondo Liala, anche alcuni insegnanti avrebbero alimentato questi pregiudizi nel corso degli anni.

L'ammirazione per Nicola Pietrangeli e le difficoltà nelle relazioni

Tra i ricordi più importanti della sua vita c'è anche il rapporto con Nicola Pietrangeli, storico campione di tennis ed ex compagno di Licia Colò, scomparso lo scorso dicembre all’età di 92 anni.

«Per me era un idolo», ha raccontato Liala, definendolo un uomo elegante, brillante e carismatico. La giovane ha poi parlato anche delle difficoltà incontrate nelle relazioni sentimentali.

«Alcuni uomini si sentono intimiditi da una donna forte e ambiziosa», ha spiegato, raccontando di aver ricevuto commenti poco piacevoli sulla sua crescita professionale e sul suo carattere considerato «troppo intellettuale».