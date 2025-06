Mel B

Angel, nata dalla relazione tra la cantante e l'attore, ha modificato alcuni dettagli della sua biografia su Instagram, sostituendo i pronomi femminili con quelli maschili.

L'ex star delle Spice Girls, che ha spento le 50 candeline la scorsa settimana, starebbe sostenendo la scelta di Angel, resa pubblica sui social media. Alcune fonti avrebbero riferito al MailOnline che sia Mel sia Murphy abbiano offerto tutto il loro supporto.

L'orgoglio della mamma

Mel ha celebrato il 18esimo compleanno di Angel con un post il mese scorso. «Buon compleanno Angel. Non riesco a credere che tu abbia compiuto 18 anni. Sei così speciale, brillante e piena di talento. Non potrei essere più orgogliosa di come sei cresciuta, diventando la persona che sei adesso, anche se rimarrai per sempre la mia bambina!», ha scritto la cantante. «Spero che tu possa inseguire i tuoi sogni ed essere gentile con tutte per persone che ti circondano, come hai sempre fatto».

Mel è madre di altre due ragazze, Phoenix Brown, avuta con l'ex marito Jimmy Gulzar, e Madison Brown Belafonte, nata dal matrimonio con il secondo marito Stephen Belafonte.

La relazione tra Mel e Murphy si è conclusa con una battaglia legale. Murphy infatti sosteneva di non essere il padre della bambina, tanto da aver richiesto il test del DNA, che poi ha confermato la sua paternità.