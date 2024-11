Roberto Mancini con la figlia Camilla Foto Instagram

Camilla Mancini, figlia dell'allenatore di calcio Roberto, ha condiviso la sua esperienza in un libro, dal titolo «Sei una farfalla», che vuole essere un messaggio di speranza per chi si sente diverso.

Fin dalla nascita, la 27enne ha dovuto affrontare una paresi facciale che l'ha resa bersaglio di bullismo durante l'infanzia. Ma, come riporta «La Gazzetta dello Sport», la giovane è riuscita a trasformare queste difficoltà in un messaggio di forza attraverso il suo romanzo d'esordio, «Sei una farfalla», che offre supporto a chi vive sfide simili.

«Il libro è stata la mia rinascita»

Durante l'intervista, Camilla ha condiviso le sfide che ha affrontato a causa della sua condizione, che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita estetica e psicologica.

Ha detto di aver preso coscienza del suo problema intorno ai 6 o 7 anni, quando la reazione dei coetanei ha reso più difficile il suo percorso di accettazione. «Ero diversa, non rispettavo certi canoni estetici», ha spiegato, sottolineando come i bambini abbiano amplificato il suo senso di diversità.

Nel suo libro racconta la storia di Celeste, una giovane che vive un rapporto complesso con un padre spesso assente, un chiaro riflesso della sua esperienza personale.

Ha spiegato come, nonostante la mancanza in momenti cruciali, abbia imparato il valore del sacrificio. «Il libro è stata la mia rinascita», ha dichiarato su Instagram, sottolineando che non si tratta di un'operazione di visibilità, ma di un sincero tentativo di aiutare gli altri.

Il padre: «Sono felice di avere una figlia come te»

Durante il programma, suo padre Roberto è apparso in video per esprimere il suo orgoglio per la figlia. «Sono felice di avere una figlia come te», ha detto, lodando la sua intelligenza e determinazione.

Ha aggiunto che ogni giorno è un'opportunità per scoprire nuovi aspetti di sé e che sarà sempre al suo fianco per sostenerla.

Camilla ha espresso sorpresa per la risposta positiva del pubblico e l'affetto ricevuto, rivelando che molte persone con esperienze simili si sono sentite meno sole grazie alla sua storia.

«Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando», ha scritto Camilla sui social, esprimendo gratitudine per il supporto inaspettato. La sua esperienza è diventata una fonte di ispirazione per molti, dimostrando che anche in un mondo che spesso etichetta e marginalizza, è possibile trovare forza e bellezza nella diversità.

