Zelda Williams con il padre, l'attore Robin Williams, nel 2009. Keystone

Zelda Williams, figlia del defunto attore Robin Williams, si è espressa contro i video generati dall'intelligenza artificiale di suo padre in una profonda storia su Instagram e chiede rispetto.

Hai fretta? blue News riassume per te Zelda Williams chiede urgentemente su Instagram di smettere di condividere video generati dall'intelligenza artificiale del suo defunto padre Robin Williams.

L'attrice critica questi contenuti in quanto irrispettosi, inutili e distorsivi dell'eredità artistica del padre.

Nel suo messaggio, condanna fermamente i creatori di questi video e li accusa di trasformare la vita reale in contenuti internet sensazionalizzati. Mostra di più

Zelda Williams chiede ai suoi follower su Instagram di non inviarle video di AI del defunto padre Robin Williams.

«Per favore, smettete di mandarmi video di papà in AI. Smettete di pensare che io voglia vederli», ha scritto l'attrice e regista («The Legend of Korra», «Lisa Frankenstein») in una storia. «Se avete un minimo di decenza, smettete di fare questo a me e a lui».

I video sono stupidi, uno spreco di tempo ed energia «e credetemi, non è quello che avrebbe voluto». L'eredità di persone reali sta appassendo a causa dei video. E, secondo Williams, solo per produrre «terribile sbobba Tiktok».

«Non state facendo arte»

La donna ha poi scritto: «Non state facendo arte. State creando disgustosi "hotdog eccessivamente trattati" dalla vita delle persone, dalla storia dell'arte e della musica, e poi li spingete in gola ad altre persone nella speranza che vi diano un pollice in su e che vi piacciano. Disgustoso».

Zelda Williams ha scelto parole chiare per la sua storia su Instagram. Screenshot Instagram

Zelda è la figlia di Robin Williams («Dead Poets Society», »Good Will Hunting») e della sua seconda moglie Marsha Garces.

L'attore si è tolto la vita nell'agosto 2014 all'età di 63 anni nella sua casa di Tiburon, in California. Secondo la vedova Susan Schneider Williams, soffriva del morbo di Parkinson e di demenza a corpi di Lewy.