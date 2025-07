Sting

Nata dal primo matrimonio della rockstar con l'attrice Frances Tomelty, ha sposato in Sicilia Max Wright.

Matrimonio italiano per Fuschia Kate Sumner, figlia di Sting. L'attrice 43enne, conosciuta come Kate, ha sposato il suo compagno di lunga data, il direttore creativo Max Wright, a Noto, in Sicilia. Per l'occasione, la coppia aveva al suo fianco anche il figlioletto di un anno.

Sting ha avuto Kate, insieme all'altro figlio Joe, 48 anni, dalla sua ex moglie, l'attrice nordirlandese Frances Tomelty, 76 anni. È anche padre di altri quattro eredi: Mickey, 41 anni, Jake, 40 anni, Eliot, 34 anni, e Giacomo, 29 anni, avuti dalla moglie Trudie Styler.

Per la cerimonia nuziale, Kate ha indossato un abito in tulle con le spalle scoperte e le sue iniziali ricamate. L'orgoglioso papà Sting, dopo aver accompagnato la figlia all'altare, ha tenuto un discorso celebrativo al ricevimento, descritto dagli ospiti come sentito e divertente.

Il rocker, 73 anni, ha scherzato dicendo di non sapere cosa pensare di Wright quando si sono incontrati per la prima volta, ma di essersi subito reso conto che era un «personaggio adorabile».

Sting con la figlia Foto storia IG

Noto da teatro ad altri matrimoni da sogno

Noto, perla del barocco siciliano, ha già fatto da teatro a matrimoni da sogno, come quello poi naufragato tra Chiara Ferragni e Fedez e ancora quello tra Alena Seredova e Alessandro Nasi, confermandosi meta prediletta per chi desidera una location esclusiva per il proprio giorno più bello.

I festeggiamenti si sono articolati in diverse location, tutte accuratamente selezionate per garantire la giusta privacy ai neosposi, ma anche ai tanti invitati. Il comune siciliano avrebbe concesso alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico cittadino, permettendo alla coppia di celebrare in scenari mozzafiato che solo la Sicilia sa offrire.

Il momento clou della festa si è svolto presso Le Nereidi, direttamente in riva al mare, dove gli invitati hanno potuto godere di una vista spettacolare mentre celebravano l'unione della coppia. Un'atmosfera magica che ha reso indimenticabile questo momento speciale per tutta la famiglia Sumner.

Tra gli invitati vip spiccavano nomi del calibro di Shaggy ed Eric Clapton, colleghi e amici di lunga data del padre della sposa, che hanno voluto essere presenti per condividere questa gioia familiare.