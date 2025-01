Ruby Franke, una mamma vlogger statunitense, è stata condannata nel febbraio 2024 per abuso di due dei suoi sei figli. Ora la figlia maggiore Shari (in foto) ha parlato in un'intervista. Screenshot Youtube

La mamma influencer Ruby Franke è stata arrestata nell'agosto del 2023 per aver maltrattato due dei suoi sei figli. Adesso la maggiore, Shari (21 anni), ha parlato della sua terribile infanzia in un'autobiografia e in un'intervista televisiva.

Hai fretta? blue News riassume per te Presi a calci, privati di cibo e acqua: i sei figli della vlogger statunitense Ruby Franke hanno subito gravi abusi.

Lo scorso febbraio la mamma influencer (42 anni) è stata condannata ad almeno quattro anni di carcere da un tribunale dello Stato americano dello Utah.

Adesso Shari Franke, la figlia maggiore della mamma youtuber, ha pubblicato la sua autobiografia. Nel libro la 21enne racconta gli abusi subiti dalla madre. Mostra di più

La vlogger statunitense Ruby Franke è stata giudicata colpevole da un tribunale nel febbraio 2024 per aver abusato di almeno due dei suoi sei figli.

Tra i maltrattamenti, la mamma influencer negava loro cibo e acqua e ha preso a calci uno dei figli con degli stivali. E gli ha anche tenuto la testa sott'acqua.

Adesso Shari Franke, la figlia maggiore della mamma youtuber, ha pubblicato la sua autobiografia intitolata «The House of My Mother: A Daughter's Quest for Freedom». Nel libro la 21enne scrive degli abusi subiti dalla madre.

«Oh mio Dio, le assomiglio»

Questa settimana Shari è stata ospite del canale televisivo statunitense ABC News. Nel programma «Good Morning America» ha parlato della sua infanzia e dell'impatto che i maltrattamenti hanno avuto sulla sua vita.

«A volte mi guardo allo specchio e penso: "Oh mio Dio, le assomiglio", oppure: "Sembro lei, ma non voglio assolutamente essere come lei"», ha detto la giovane.

«Quando ero più giovane - ha raccontato - intorno ai cinque o sei anni, Ruby era molto fisica. Che si trattasse di un pugno sul labbro o di uno schiaffo sulla guancia quando mi esercitavo al pianoforte... La sua mano colpiva ed era davvero spaventosa».

Il canale YouTube di Franke aveva 2,5 milioni di follower

Quando la madre ha portato in casa la consulente familiare e terapeuta Jodi Hildebrandt, la situazione è migliorata un po', almeno per un breve periodo, secondo Shari.

A un certo punto ha avvertito però una strana sensazione dopo che Hildebrandt si è trasferita a casa loro e suo padre Kevin se n'è andato poco dopo. Di conseguenza, lei e i suoi cinque fratelli erano impotenti alla mercé della madre e della terapeuta.

Il caso è venuto alla luce nel 2023, dopo che uno dei figli, allora di 12 anni, è scappato e ha chiesto a un vicino di chiamare la polizia.

All'epoca l'adolescente era emaciato e aveva del nastro adesivo intorno alle caviglie e ai polsi. Poco dopo, Ruby e Jodi sono state arrestate dalla polizia.

In quel momento il canale YouTube di Franke «Eight Passengers» aveva quasi 2,5 milioni di follower. Nel 2020 la vlogger statunitense era stata criticata, tra l'altro, per aver apparentemente lasciato fuori per mesi dalla sua stanza il figlio maggiore.

Ruby è stata condannata ad almeno quattro anni di carcere

Nel febbraio 2024 Ruby Franke e Jodi Hildebrandt sono state condannate ad almeno quattro anni di carcere da un tribunale dello Stato americano dello Utah.

Si sono dichiarate colpevoli di quattro capi d'accusa per maltrattamento aggravato di minori nei confronti dei due figli più piccoli, ma affermano di non aver mai fatto nulla a Shari.

Un fatto che ora lei stessa smentisce in un'intervista alla ABC News: «Quello che ha fatto è così brutto che non credo che la sua mente le permetta di comprendere appieno la colpevolezza di tutto ciò».

Se oggi potesse dire qualcosa a sua madre, ha continuato la giovane nell'intervista televisiva, probabilmente sarebbe «che sono felice senza di te».