Scandalo a Parigi La gaffe di Meghan Markle vicino al memoriale di Lady Diana

ai-scrape

8.10.2025 - 17:45

Meghan Markle a Parigi.
Meghan Markle a Parigi.
Imago

Invitata da Pierpaolo Piccioli alla sua prima sfilata per Balenciaga, Meghan Markle ha fatto un ingresso trionfale alla fashion week di Parigi. Tuttavia, un video girato in un luogo simbolico ha suscitato critiche.

Nicolò Forni

08.10.2025, 17:45

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La duchessa di Sussex ha partecipato alla fashion week parigina invitata da Pierpaolo Piccioli, debuttante come direttore creativo di Balenciaga.
  • Meghan ha sfoggiato un elegante outfit total white firmato Balenciaga e ha catturato l’attenzione dei fotografi e dei media durante tutta la giornata.
  • Un video girato vicino al ponte dell’Alma, luogo dell'incidente di Lady Diana, ha suscitato critiche per presunta insensibilità nei confronti del memoriale.
Mostra di più

Meghan Markle è tornata sotto i riflettori delle sfilate dopo un'assenza di circa dieci anni, rubando la scena a Parigi durante la fashion week.

Invitata dall'amico Pierpaolo Piccioli, che ha debuttato come direttore creativo di Balenciaga, la duchessa di Sussex ha partecipato all'evento con grande successo, sebbene un video dell'ultimo minuto abbia sollevato polemiche.

Amica di lunga data di Piccioli, come rivelato da «Oggi», Meghan ha voluto essere presente per supportarlo nel suo nuovo ruolo. Partita dalla California, è arrivata a Parigi, una città che evoca ricordi dolorosi per la famiglia reale, in particolare per il principe Harry, a causa della tragica morte di Lady Diana.

Durante il suo soggiorno, la nativa di Canoga Park ha condiviso su Instagram momenti del viaggio, tra cui la partenza da Los Angeles, l'arrivo a Parigi, e i preparativi per la sfilata. Ha scelto un look total white firmato Balenciaga, composto da casacca, pantaloni e mantella, che ha attirato l'attenzione dei fotografi.

La sua presenza a sorpresa ha scatenato l'entusiasmo dei media, con i flash puntati su di lei per tutta la giornata. Ha salutato calorosamente Piccioli e Anne Wintour, accompagnata dall'amico Markus Anderson.

La gaffe su Diana

Dopo la sfilata, Meghan ha partecipato a un after party, cambiando abito per l'occasione. Ha indossato un lungo vestito nero di Balenciaga per la cena al ristorante Sugaar, dove ha gustato sardine, gamberetti e un tortino di cioccolato.

Tuttavia, un video girato sulla limousine mentre tornava al Plaza Athénée ha suscitato critiche. La showgirl ha filmato il lungo Senna, vicino al ponte dell'Alma, luogo dell'incidente di Lady Diana.

Molti hanno considerato il gesto insensibile, data la vicinanza alla Place Diana, un memoriale dedicato alla principessa.

Il «Daily Mail» ha criticato duramente la donna, con l'osservatore reale Richard Fitzwilliams che ha definito il video «insensibile e stupido», sottolineando la mancanza di rispetto per il legame con la morte di Diana.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

