Gatta Nera

Fatale è stato il video pubblicato sul sito Dagospia, dove si vede la modella rollare (presumibilmente) una canna, mentre si trova in barca con amici.

La Rai ha deciso di far fuori la modella argentina Candelaria Solorzano dal nuovo programma di Pino Insegno, «Il Mercante in fiera».

Candelaria era stata scelta direttamente dal conduttore per interpretare la Gatta Nera, sebbene non ci fosse ancora alcun contratto firmato in casa Rai.

Per il momento la modella 28enne non ha replicato, ma il video postato sui social, è abbastanza esplicito e lascia poco margine per una diversa interpretazione.

«Che cosa diranno di fronte a questo video il meloniano a Pino Insegno e i vertici della Rai sovranista?», si chiede Dagospia a corredo del video dove si vede la modella armeggiare con del tabacco, mentre scalda una sostanza non meglio identificata.

La Solorzano vive a Milano da diversi anni dove, oltre a a frequentare il mondo della moda, ha anche firmato la linea di cappelli «Solórzano Tucuman».

Nelle prime edizioni del programma, il ruolo di Gatta Nera, era stato affidato ad Ainette Stephens.

Covermedia