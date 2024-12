Olivia Newton-John Covermedia

Il celebre capo indossato da Sandy durante «You're the One That I Want» battuto all'asta a Beverly Hills.

La giacca di pelle nera indossata da Olivia Newton-John nel celebre musical «Grease» è stata venduta all'asta per oltre 450.000 euro a Beverly Hills.

Il capo, un classico del 1978, è stato reso iconico dall'indimenticabile performance di «You're the One That I Want» accanto a John Travolta, nella scena finale del film.

Inizialmente valutata tra i 75'000 e i 93'000 euro, la giacca ha superato ogni aspettativa, diventando uno degli articoli più richiesti dell'asta. Non è la prima volta che questo pezzo leggendario viene messo in vendita: nel 2019, Olivia Newton-John aveva venduto la giacca per beneficenza per 231'000 euro. Tuttavia, il compratore, incontrando l'attrice nella sua casa in California, decise di restituirgliela come gesto di ammirazione.

Non solo abiti

L'asta ha incluso anche altri cimeli dell'attrice, come il suo pianoforte baby grand turchese, passaporti personali e costumi di scena, tra cui un outfit del videoclip «Jolene» con Dolly Parton.

Una parte dei proventi sarà devoluta al Olivia Newton-John Foundation Fund, che sostiene la ricerca sulle medicine naturali contro il cancro. L'attrice è morta nel 2022 dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno, ma il suo lascito continua a vivere attraverso iniziative benefiche e momenti iconici della cultura pop.