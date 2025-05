La giovane attrice di Netflix, Millena Brandão, muore a soli 11 anni

Millena Brandão, attrice e modella di 11 anni brasiliana, è deceduta dopo una serie di arresti cardiaci. La madre ha confermato la notizia, riportata dal «Daily Mail», e ha rivelato che la causa è stata una massa nel cervello.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice e modella di 11 anni Millena Brandão è morta lo scorso 2 maggio dopo una serie di arresti cardiaci.

Un mese fa sono comparsi dei sintomi, tra cui forte mal di testa, dolori alla gamba, sonnolenza e perdita di appetito seguiti da mancamenti.

La bambina è stata ricoverata una prima volta in seguito ad uno svenimento. I medici le hanno diagnosticato la febbre di dengue e consigliato di trattarla con dipirone.

A fine aprile Millena è stata nuovamente ospedalizzata dopo un arresto cardiaco. Ulteriori esami hanno finalmente scovato una massa nel suo cervello.

Le condizioni della giovane attrice sono peggiorate rapidamente ed è morta qualche giorno dopo.

In totale ha subito 13 arresti cardiaci. Mostra di più

Millena Brandão, una giovane attrice e modella, è morta all'età di 11 anni dopo aver subito numerosi arresti cardiaci. La notizia è stata confermata dalla madre della bambina e riportata dal «Daily Mail», come scrive «Leggo».

I sintomi sono emersi circa un mese fa, diventando particolarmente gravi verso la fine di aprile. Un forte mal di testa ha portato la ragazzina a essere ricoverata in ospedale, dove è deceduta pochi giorni dopo, il 2 maggio.

La causa della morte, una massa nel cervello, è stata scoperta solo successivamente, dato che inizialmente si pensava che la bambina avesse contratto la febbre dengue.

Millena aveva recitato nella serie Netflix «Sintonia».

Inizialmente i medici hanno sospettato una febbre di dengue

Ad aprile Millena ha iniziato a soffrire di mal di testa, dolori alla gamba, sonnolenza e perdita di appetito, svenendo il 24 aprile. A causa di questi sintomi, era stata portata in un pronto soccorso e in due ospedali a San Paolo in Brasile.

In un primo momento i medici sospettavano la febbre dengue, ma ulteriori esami hanno in seguito rivelato la presenza di una massa nel cervello.

La madre della bambina ha criticato il trattamento ricevuto, sottolineando che quando le è stata diagnosticata la dengue, non sono stati effettuati test adeguati e le è stato consigliato di somministrare dipirone alla figlia.

Il 26 aprile Millena ha dovuto interrompere un evento di moda a causa di un dolore alla gamba ed è stata portata al Pedreira General Hospital. Ma gli esami non hanno rilevato problemi e le è stato consigliato di riposare a casa, secondo quanto riferito dalla madre.

«Da quel giorno non si è più svegliata»

Il 29 aprile la giovane attrice è stata nuovamente ricoverata in ospedale e intubata dopo il primo arresto cardiaco. «Da quel giorno non si è più svegliata», ha dichiarato la madre.

«Le hanno fatto una TAC e i medici hanno rilevato una massa di 5 centimetri nel cervello», ha raccontato. Non è chiaro però se si trattasse di un tumore, una cisti, un edema o un coagulo, dato che non è stato possibile effettuare un intervento chirurgico per esaminare la massa.

Le condizioni di Millena sono peggiorate rapidamente, con due o tre arresti cardiaci al giorno. In totale ne ha subiti 13, con sette in un solo giorno, ha concluso la madre.

