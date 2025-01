La giovane influencer «Killadamente» muore soffocata durante una cena

Si faceva chiamare Killadamente su Instagram: l'influencer Carol Acosta è morta a 27 anni in seguito ad un soffocamento. Screenshot Instagram

Carol Acosta si era fatta un nome con il suo umorismo arguto. Adesso la 27enne è morta. Come ha annunciato la sua famiglia su Instagram, la celebrità web è deceduta soffocata durante un pasto.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Carol Acosta ha ispirato persone in tutto il mondo con i suoi messaggi positivi e il suo umorismo.

La 27enne influencer è morta. Stando alla sua famiglia un incidente durante una cena le è stato fatale.

Acosta aveva oltre 6,7 milioni di follower su Instagram. Mostra di più

L'influencer Carol Acosta, nota per il suo umorismo e i suoi messaggi positivi su Instagram, è morta all'età di 27 anni.

La sua famiglia ha annunciato su Instagram che la madre di due figli è soffocata durante una cena e non è stato possibile salvarla nonostante l'assistenza medica immediata.

Acosta è arrivata negli Stati Uniti dalla Repubblica Dominicana quando aveva 14 anni. Era attiva su Instagram con il nome di Killadamente. Sul social network ha ispirato i suoi oltre 6,7 milioni di follower con post sull'accettazione e l'amore di sé.

Aspettava il suo terzo figlio

Carola aveva recentemente annunciato sul suo account Instagram di essere in attesa del suo terzo figlio. La sorella minore Khatyan ha confermato la sua morte in un post su Instagram, esprimendo il suo affetto e la sua tristezza.

La causa esatta del decesso non è ancora chiara, scrive il tabloid britannico «Mirror». Secondo la famiglia, l'influencer sarebbe soffocata durante una cena.

La 27enne è stata immediatamente ricoverata in ospedale, dove è morta poco dopo. I risultati dell'autopsia non sono ancora noti.

La sua famiglia le ha reso omaggio con un post, sottolineando come avesse aiutato molte persone grazie al suo lavoro. In questo si chiedono anche donazioni per il funerale e per sostenere i suoi figli, per cui è stata creata una pagina su «Go Fund Me».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.