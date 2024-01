Alessio Boni

Alessio Boni svela dettagli intriganti nella fiction storica che illumina la storia misconosciuta del «Gran Traditore».

La fiction storica «La lunga notte» in onda su Raiuno dal 29 al 31 gennaio, rivela gli eventi che precedettero la destituzione di Mussolini, segnando una fase drammatica nella storia italiana del 1943.

Alessio Boni, intervistato in esclusiva, offre uno sguardo approfondito sulla figura di Dino Grandi, interpretato nella serie come il «Gran Traditore».

«Dino Grandi è stato un aristocratico, superiore anche a Mussolini che lo sapeva e per questo lo temeva», sottolinea Boni, evidenziando il coraggio straordinario di Grandi nel confrontarsi con Mussolini armato di bombe a mano. La serie, ambiziosa nel suo intento di far conoscere una pagina poco conosciuta della storia italiana, presenta le vicende di quattro famiglie, dai Savoia a Mussolini, impegnate a «salvare il salvabile».

Nell'intervista, Boni affronta anche la preoccupazione di un possibile ritorno del fascismo, esprimendo ottimismo e dichiarando: «Mi auguro che non ci sia un ritorno nel fascismo». Riflettendo sulla sua esperienza nella fiction, sottolinea quanto sia deleterio tornare indietro nel tempo.

«La lunga notte» si presenta non solo come un affascinante racconto storico ma anche come un mezzo educativo per le nuove generazioni, contribuendo a far riflettere sulla storia italiana e a guardare al futuro con consapevolezza. Un viaggio nel passato che offre non solo intrattenimento, ma anche una visione più chiara di eventi cruciali e personaggi spesso misconosciuti nella nostra storia.

Covermedia