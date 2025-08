La lussuosa vacanza di Kate e William in Grecia scatena le polemiche

La principessa Kate e il principe William (foto d'archivio). KEYSTONE

Le recenti e lussuose vacanze di Kate e William in Grecia hanno sollevato polemiche, in un momento in cui il Regno Unito affronta difficoltà economiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Le recenti lussuose vacanze di Kate e William a Cefalonia, in Grecia, hanno suscitato il malcontento dei cittadini britannici.

Si tratta del quarto viaggio per piacere in sei mesi per la famiglia reale, in un momento in cui nel Regno Unito il costo della vita e la disoccupazione sono sempre più alti.

Ciò che desta perplessità è che per raggiungere la meta è stato usato un jet privato e dispiegato un gran numero di guardie del corpo.

Inoltre i principi del Galles esploreranno il Mediterraneo a bordo dell'Opera, un mega yacht di 146 metri di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi. Mostra di più

Le vacanze dei principi del Galles, Kate e William, continuano a suscitare discussioni.

Come riporta «Elle Italia», dopo una serie di viaggi che li hanno portati dall'isola di Mustique alle Alpi francesi, passando per le residenze reali in Inghilterra e Scozia, la famiglia si è ora diretta a Cefalonia, in Grecia.

Questa è la quarta vacanza in sei mesi, e molti sudditi iniziano a criticare le spese elevate in un periodo di difficoltà economiche nel Regno Unito, caratterizzato da un aumento del costo della vita e da una crescente disoccupazione.

Guardie del corpo, jet privato e...

La scelta della Grecia come destinazione non sorprende, dato il legame storico della famiglia reale con il Paese. Ma è il lusso del soggiorno a destare perplessità.

L'organizzazione del viaggio richiede un notevole dispiegamento di risorse, tra cui un numero significativo di guardie del corpo e l'uso di un jet privato per raggiungere la destinazione.

Inoltre, il trasferimento a Cefalonia avviene a bordo di un van di lusso.

... pure un mega yacht

La vacanza proseguirà con una crociera esclusiva tra le isole ioniche a bordo dell'Opera, un maxi-yacht di 146 metri di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi.

Questo yacht, dal valore di 450 milioni, offre ogni tipo di comfort e sarà il mezzo con cui la famiglia esplorerà il Mediterraneo.

Le critiche si concentrano sulla necessità di un tale sfarzo in un momento difficile per molti cittadini britannici. Alcuni si chiedono se non fosse possibile optare per una vacanza più modesta, ricordando le estati della regina Elisabetta, che preferiva attività semplici come picnic e passeggiate nelle Highlands scozzesi.

Sembra che ora nemmeno le residenze reali siano sufficienti per i principi del Galles.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.