Jamie Oliver cerca i ladri di formaggio sui social media. Sono state rubate 22 tonnellate di cheddar. Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

A Londra sono state rubate 22 tonnellate di cheddar. L'Inghilterra intera è alla ricerca del formaggio. Il famoso chef Jamie Oliver è preoccupato. La mafia del formaggio ha colpito anche in Svizzera.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Un rivenditore londinese è stato vittima di una frode e ha perso oltre 22 tonnellate di formaggio cheddar di alta qualità, per un valore di circa 300'000 sterline, a causa di un falso acquirente.

Il famoso chef Jamie Oliver sta sostenendo le indagini con un appello pubblico per risolvere la «Great Cheese Robbery», il grande furto di formaggio, e ha messo in guardia i produttori di tutto il mondo.

Un uomo di 63 anni è stato arrestato e, secondo le ipotesi, la merce rubata potrebbe essere stata contrabbandata in Medio Oriente o in Russia. Mostra di più

Un grossista londinese è stato derubato di 22 tonnellate di cheddar. Quello che sembra un pesce d'aprile di cattivo gusto è accaduto veramente in Inghilterra.

È il grossista inglese Neal's Yard Dairy ad aver perso più di 22 tonnellate dell'alimento. Il ladro si era spacciato per un acquirente francese. L'azienda ha fornito più di 950 forme di Hafod Welsh Organic Cheddar, Westcombe Cheddar e Pitchfork Cheddar prima che la frode fosse scoperta.

Un caso per Scotland Yard, e per il famoso chef Jamie Oliver. Il cuoco della TV è corso in aiuto della vittima, lanciando un appello pubblico per risolvere il caso della «Great Cheese Robbery», la grande rapina di formaggio.

Nel suo post sui social media, lo chef dice: «Pensate che stia scherzando, ma non è così. È stato rubato il miglior formaggio cheddar del mondo». Questo aveva un valore di circa 300'000 sterline (circa 336'000 franchi svizzeri).

È stato arrestato un uomo

Il movente rimane un mistero. Tuttavia sono stati fatti dei progressi nell'indagine.

Secondo la Metropolitan Police della capitale britannica, un uomo di 63 anni è stato arrestato con l'accusa di frode e ricettazione. È stato interrogato in una stazione di polizia a sud di Londra e poi rilasciato con la condizionale in attesa di ulteriori indagini.

Secondo l'azienda i suoi premiati formaggi sono tra i più ricercati nel Regno Unito. 250 grammi di Westcombe del produttore Tom Calver nel sud-ovest dell'Inghilterra costano 7 sterline (8 franchi).

Gli addetti ai lavori ipotizzano che il cheddar possa essere stato oggetto di un traffico illegale verso il Medio Oriente o la Russia.

Oliver ha invitato i produttori di tutto il mondo a essere vigili.

I furti di formaggio sono avvenuti anche in Svizzera

I furti di formaggio sono fiorenti in Europa e da anni fanno notizia. Nei Paesi Bassi si è affermata la cosiddetta «mafia del Gouda», che ruba regolarmente prodotti caseari di alta qualità e li vende sul mercato nero.

Qualche anno fa una banda italiana ha rubato del Parmigiano Reggiano per un valore di 700'000 euro. Nel nord della Germania, i ladri hanno rubato un camion pieno di latticini nel mese di agosto, ma sono stati catturati in autostrada.

Anche in Svizzera ci sono state vittime di bande di contrabbandieri. Quattro anni fa il trasformatore di latte friburghese Cremo ha spedito 32 tonnellate di Emmentaler e Gruyère a Londra nella speranza di una partnership a lungo termine con i famosi grandi magazzini di lusso Harrods.

Ma l'ordine proveniva da truffatori informatici e i preziosi formaggi sono scomparsi senza lasciare traccia.