Bruce Willis combatte contro la demenza frontotemporale. Keystone

Bruce Willis, che ha recentemente compiuto 70 anni, sta affrontando una dura battaglia contro la demenza frontotemporale. Le sue condizioni sembrano peggiorare, secondo i media americani, anche se la famiglia non ha confermato ufficialmente.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Bruce Willis ha compiuto 70 anni a marzo, ma da tre anni lotta contro la demenza frontotemporale, una malattia che compromette il linguaggio, il comportamento e le capacità motorie.

I media riportano un peggioramento delle sue condizioni, con Willis che non sarebbe più in grado di parlare, leggere o camminare, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali al riguardo.

La famiglia di Willis ha condiviso emozionanti post sui social media, sottolineando l'importanza dell'amore e del supporto, con la moglie Emma Heming Willis che ha parlato delle difficoltà nel prendersi cura di lui. Mostra di più

Bruce Willis ha festeggiato il suo 70° compleanno a marzo, ma da tre anni lotta contro una diagnosi di demenza frontotemporale, una malattia degenerativa che compromette il linguaggio, il comportamento e le capacità motorie.

Recentemente diversi media statunitensi hanno riportato un peggioramento delle sue condizioni: si dice che il celebre attore americano non sia più in grado di parlare, leggere o camminare. Tuttavia, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito.

La famiglia di Willis, nota per la sua discrezione, ha condiviso alcuni post emozionanti sui social media. In uno di questi, l'attore è ritratto con la figlia, accompagnato dalla frase: «Non ha bisogno di parole, lei si sente al sicuro e amata».

In un altro post, la moglie Emma Heming Willis è vista accarezzare il viso del marito, con il pensiero: «L'amore non ha bisogno di parole. A volte un semplice tocco dice tutto».

Queste espressioni di affetto suggeriscono quanto la malattia stia influenzando la vita quotidiana del 70enne, che ha abbandonato il cinema nel 2022 a causa delle difficoltà cognitive emergenti.

Emma ha spesso parlato pubblicamente delle sfide del suo ruolo di caregiver, sottolineando: «Anche noi abbiamo bisogno di cure», evidenziando l'importanza di supportare chi si prende cura dei malati.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.