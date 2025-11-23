La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: la nipote è malata terminale di cancro

Tatiana Schlossberg nel 2023 - quando la nipote di John F. Kennedy non sapeva nulla della sua leucemia. Keystone

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy, ha reso pubblico di avere un cancro mortale. Un resoconto personale rivela non solo le sue paure di madre, ma anche le critiche alla sua stessa famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te Tatiana Schlossberg, nipote di John F. Kennedy, ha pubblicato un saggio sul suo cancro terminale, che le è stato diagnosticato poco dopo la nascita della figlia, nel maggio 2024.

Nonostante il trattamento intensivo, la malattia è rimasta resistente. Probabilmente le resta solo un anno di vita.

Nel suo testo critica anche la politica sanitaria del cugino Robert F. Kennedy Jr. che, in qualità di ministro della sanità, è stato responsabile di massicci tagli alla ricerca medica. Mostra di più

Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg, ha reso pubblico di essere malata terminale di cancro. La nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy lo ha scritto in un testo personale sul «New Yorker».

Ha spiegato che le è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta nel maggio 2024, poche ore dopo la nascita di sua figlia. Il suo medico aveva rilevato delle irregolarità nell'emocromo.

All'epoca la Schlossberg aveva 34 anni: «Non credevo che i medici parlassero di me. Non mi sentivo malata. Anzi, ero una delle persone più sane che conoscessi».

Si sottopose a diverse chemioterapie, trapianti di midollo osseo e studi clinici, ma la malattia continuava a ripresentarsi. Durante l'ultima sperimentazione clinica, il medico le disse che avrebbe potuto tenerla in vita per un altro anno.

Schlossberg ha scritto: «Il mio primo pensiero è stato che i miei figli non si sarebbero ricordati di me. Mio figlio potrebbe avere qualche ricordo, ma probabilmente lo confonderebbe con immagini o storie. Non potrò mai occuparmi veramente di mia figlia. Non so se si ricorderà che sono la sua mamma quando non ci sarò più».

Suo cugino ha tagliato le spese per la ricerca medica

La Schlossberg scrive anche di come, durante il suo trattamento, suo cugino Robert F. Kennedy Jr. sia stato nominato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump segretario della Sanità e dei Servizi Umani.

L'autrice lo critica per aver effettuato tagli massicci alla ricerca medica e ai programmi sanitari, nonostante non avesse alcuna esperienza nel settore. Misure che hanno influito anche sulle sue possibilità di sopravvivenza.

«Per tutta la vita ho cercato di essere una brava studentessa, una brava sorella e una brava figlia, senza mai turbare mia madre. Ora ho aggiunto una nuova tragedia alla sua vita, alla vita della nostra famiglia. E non posso fare nulla per impedirlo», scrive Schlossberg.

Che ora vuole solo passare più tempo possibile con i suoi figli: «A volte mi dico che lo ricorderò per sempre. Anche quando sarò morta».