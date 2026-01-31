A$AP Rocky e Rihanna. Imago

A$AP Rocky racconta perché sua madre aveva capito prima di tutti che tra lui e Rihanna non si trattava di una semplice amicizia.

Hai fretta? blue News riassume per te La madre del rapper intuì subito che l'intesa tra Rocky e Rihanna era diversa, basata su naturalezza, affinità e radici comuni.

All'epoca nessuno dei due era pronto, ma col tempo Rocky ha riconosciuto che il tempismo ha reso possibile la relazione.

Da una lunga amicizia è nata una delle coppie più solide dello show business, oggi al centro di una famiglia con tre figli. Mostra di più

C'è chi ha bisogno di tempo per capire certe cose, e chi le intuisce subito. Nel caso di A$AP Rocky, a non avere dubbi fin dall'inizio era sua madre, convinta che Rihanna fosse la persona giusta per lui quando tra i due c’era ancora soltanto amicizia.

Il rapper lo ha spiegato al Popcast del «New York Times», in un'intervista legata all'uscita del nuovo album «Don't Be Dumb», pubblicato il 16 gennaio. In quel periodo, pur essendo entrambi impegnati in altre relazioni, Rina «Renee» Black insisteva perché qualcosa cambiasse: secondo lei, tra Rocky e Rihanna c’era un’intesa fuori dal comune.

A convincerla non era solo l'affetto evidente tra i due, ma la naturalezza del loro rapporto. Quando stavano insieme, racconta Rocky, non c'erano maschere né forzature: parlavano la stessa lingua, si capivano senza spiegazioni e condividevano radici culturali comuni, dal legame con i Caraibi alla storia delle rispettive famiglie. Un equilibrio che, agli occhi di una madre, non poteva essere casuale.

All'epoca Rocky non era pronto ad ammetterlo. Anzi, cercava di ridimensionare quelle intuizioni, sostenendo che Rihanna fosse soltanto un'amica. Oggi, però, riconosce che il tempismo ha fatto la differenza: se la relazione fosse iniziata prima, probabilmente non avrebbe funzionato, perché nessuno dei due era nella fase giusta della propria vita.

Una conoscenza che risale al 2012

La loro conoscenza risale al 2012, tra collaborazioni musicali e apparizioni pubbliche, ma solo nel 2019, dopo aver chiuso i rispettivi capitoli sentimentali, il rapporto si è trasformato in una storia d'amore.

Da allora sono diventati una delle coppie più solide dello show business. Dal debutto ufficiale al Met Gala del 2021 alla nascita dei loro tre figli, Rihanna è diventata il centro della vita di Rocky.

E col senno di poi, una cosa appare evidente: sua madre non aveva solo intuito il futuro, aveva capito le fondamenta.