La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo

La rimozione dei titoli reali al principe Andrea da parte di Re Carlo è stata una decisione di famiglia. Imago

La rimozione dei titoli reali al principe Andrea da parte di re Carlo è stata influenzata dal sostegno di Camilla e Kate, che hanno cercato di chiudere un capitolo imbarazzante per la monarchia.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo ha revocato titoli e residenza al principe Andrea, segnando una svolta nella monarchia britannica e un segnale di sostegno alle vittime di abusi.

Secondo vari media, la regina Camilla e la principessa Kate hanno avuto un ruolo decisivo nel rendere il comunicato reale più empatico, sostenute da William, favorevole a una rottura netta col passato.

La decisione, tra le più difficili del regno di Carlo, mira a proteggere la reputazione della Corona e a evitare nuove crisi d'immagine. Mostra di più

La decisione di re Carlo di revocare i titoli e la residenza a fratello Andrea ha segnato un punto di svolta nella storia della famiglia reale britannica.

Il comunicato ufficiale di Buckingham Palace ha sottolineato la solidarietà verso le vittime di abusi, un messaggio che molti attribuiscono all'influenza della regina Camilla e della principessa Kate.

Come riferisci fra gli altri «Vanity Fair», entrambe le donne hanno giocato un ruolo cruciale nel plasmare il tono empatico del comunicato, sostenute anche dal principe William, deciso a non ereditare una situazione così complessa.

Camilla da tempo impegnata nella lotta contro gli abusi sulle donne

Camilla è da tempo impegnata nella lotta contro gli abusi sulle donne, come si vede anche nel documentario del 2024 «Behind Closed Doors». In questo caso ha avuto un ruolo centrale nella decisione di allontanare Andrea.

Le sue visite costanti alle sopravvissute e il suo impegno in iniziative come «Wash Bag» per i centri di riferimento per le vittime di violenza sessuale dimostrano la sua dedizione alla causa.

La sua esperienza personale di aggressione e il suo lavoro con enti come Barnardo's e Refuge hanno rafforzato la sua posizione come figura morale all'interno della famiglia reale.

La regina Camilla ha anche espresso il suo sostegno a Gisèle Pelicot, una sopravvissuta a ripetuti abusi, attraverso una lettera personale che ha commosso l'opinione pubblica.

Il documentario del 2024 ha messo in luce l'importanza degli incontri della sovrana con le vittime, sottolineando come il suo supporto le aiuti a ritrovare dignità e autostima.

Una decisione di famiglia

Al fianco di Camilla, stando a «People», anche Kate Middleton ha sostenuto l'idea di voltare pagina definitivamente. Il loro contributo discreto, ma determinante ha influenzato il tono del comunicato, rendendolo più empatico.

Una fonte ha dichiarato al Magazine britannico che la decisione è stata una scelta di famiglia, con anche William particolarmente determinato a prendere una posizione ferma contro lo zio.

La rimozione dei titoli di Andrea è stata accompagnata dalla sua esclusione dal Royal Lodge di Windsor. Il principe dovrà trasferirsi in una proprietà privata a Sandringham, finanziata personalmente dal re.

Questo trasferimento, tuttavia, non sarà immediato e potrebbe richiedere tempo a causa della necessità di sgomberare la residenza attuale.

Una delle decisioni più difficili per re Carlo

La decisione di re Carlo è stata presa in stretta consultazione con il Governo, utilizzando la Prerogativa Reale per rimuovere i titoli di Andrea senza coinvolgere il Parlamento.

Questo segna un cambiamento nei criteri per la censura pubblica, dove non sono più necessari atti di tradimento militare, ma comportamenti che danneggiano la reputazione della Corona.

La famiglia reale ha cercato di distogliere l'attenzione dal caso Andrea con progetti positivi, come il video di William e Kate per l'Earthshot Prize.

Tuttavia, la decisione del sovrano rimane una delle più difficili del suo regno, presa per proteggere la credibilità della monarchia e prevenire una crisi simile a quella dell'annus horribilis del 1992.