Una graffiante rivincita! La messicana Fatima Bosch è Miss Universo 2025: la presentatrice le aveva dato dell'idiota

SDA

21.11.2025 - 09:03

La messicana Fatima Bosch è stata incoronata Miss Universo 2025. Era stata bersaglio di critiche pubbliche da parte di una presentatrice, che avevano provocato l'indignazione anche della presidente del Messico Claudia Sheinbaum.

Keystone-SDA

21.11.2025, 09:03

Durante una riunione preparatoria filmata, la conduttrice di Miss Universo Nawat Itsaragrisil aveva definito la concorrente «idiota» per non aver pubblicato sui suoi social network un video promozionale sulla Thailandia, Paese in cui si svolgeva quest'anno il concorso internazionale.

La concorrente, furiosa, ha lasciato la sala, seguita da alcuni colleghi. «Quello che ha fatto è stato irrispettoso», ha detto in seguito Fatima Bosch, indignata, ai giornalisti presenti. «Il mondo deve essere testimone di questo, perché siamo donne indipendenti e questo spazio ci permette di far sentire la nostra voce».

L'episodio ha suscitato anche la reazione della presidente del Messico Claudia Sheinbaum, che ha detto che la reazione della Miss è stata «un esempio di come noi donne dobbiamo esprimerci» di fronte alle aggressioni. La conduttrice si è poi scusata.

Più di 120 candidate provenienti da tutto il mondo erano in gara per il titolo di Miss Universo, considerato uno dei più importanti concorsi di bellezza internazionali.

Alle spalle del Messico si sono piazzate le candidate di Thailandia, Venezuela e Filippine.

