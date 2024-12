La 47enne era in visita nel suo paese d'origine con la sua famiglia quando, durante un'uscita al ristorante, è stata rapita insieme al marito e alla figlia di soli 11 anni.

La scorsa settimana la modella di Victoria's Secret Luciana Curtis era in visita nella città brasiliana di San Paolo.

Una sera la donna si è recata in un ristorante insieme al marito e alla figlia più piccola, di 11 anni.

Secondo la CNN Brasil, la 47enne e la sua famiglia sono state rapite, rapinate e tenute in una capanna di legno per dodici ore.

Grazie alla denuncia dell'altra figlia (14 anni) sono state allertate le autorità e la famiglia è stata tratta in salvo.

Fra le sfilate per il marchio di lingerie statunitense Victoria's Secret e le pubblicità per cosmetici con la cantante Beyoncé, la modella brasiliana Luciana Curtis sta avendo una carriera piena di successi.

La 47enne ha di recente organizzato una visita nella sua patria, il Brasile, insieme al marito - il fotografo Henrique Gendre - e alle sue due figlie. Un viaggio che però si è trasformato in un incubo.

Rapiti e rapinati

Lo scorso mercoledì sera, la donna, il marito e la figlia minore di 11 anni avevano programmato di andare a cena in un ristorante di San Paolo.

Ma la serata non è andata decisamente come previsto. Stando infatti a quello che riporta la «CNN Brasil», alcuni uomini hanno aspettato la famiglia fuori dal ristorante e l'ha costretta, minacciandola con una pistola, a salire sulla loro auto.

I rapitori hanno poi portato le tre persone a Brasilândia, una favela a nord-ovest di San Paolo, per poi rinchiuderle in una capanna di legno. Lì, Curtis e Gendre sono stati costretti a rivelare i loro dati bancari, facendosi derubare per decine di migliaia di dollari.

Salvi, ma scossi

L'incubo della famiglia Curtis-Gendre è terminato solo il giorno successivo, quando la figlia maggiore della coppia (14 anni) ha denunciato la scomparsa dei genitori e della sorella a un parente, che ha allertato la polizia.

Mentre le autorità cercavano le tre persone scomparse, i rapitori sono riusciti a fuggire. Di conseguenza, i residenti della favela hanno potuto portare in salvo la madre, il padre e la figlia.

Una portavoce della Way Model Management, l'agenzia con cui Luciana Curtis è sotto contratto, ha dichiarato alla CNN Brasil: «La famiglia è stata rilasciata ed è sana e salva».

Secondo la polizia locale, tutte le persone coinvolte sono «emotivamente scosse».