Una modella scomparsa è stata ritrovata con la spina dorsale spezzata

Dopo più di una settimana senza segni di vita, la modella ucraina Only Fans Maria Kovalchuk è stata trovata gravemente ferita sul ciglio della strada a Dubai. Instagram/marielouna__

A Dubai, una modella influencer è scomparsa in modo inspiegabile. Una settimana dopo è stata ritrovata sul ciglio della strada con la spina dorsale spezzata. Il misterioso caso solleva molte domande.

Sven Ziegler Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te La modella ucraina Maria Kovalchuk voleva partecipare a una festa a Dubai. A quanto pare non ci è mai arrivata.

Più di una settimana dopo la sua scomparsa, la 20enne è stata trovata sul ciglio di una strada con gravi ferite, tra cui la rottura della colonna vertebrale.

Mentre la polizia parla di un incidente in un cantiere edile isolato, la madre ritiene che Maria Kovalchuk sia stata abusata come schiava sessuale. Mostra di più

Aveva programmato di andare a una festa a Dubai il 9 marzo e di volare in Thailandia due giorni dopo. Ma la giovane modella ucraina Maria Kovalchuk non ha dato segni di vita per più di una settimana.

La 20enne non ha fatto il check-in per il suo volo, i genitori e gli amici non hanno avuto sue notizie e non sono riusciti a contattarla per giorni.

L'influencer era misteriosamente scomparsa. È stata ritrovata solo il 19 marzo distesa sul ciglio di una strada a Dubai, coperta di sangue, con braccia e gambe rotte e la spina dorsale fratturata.

La polizia di Dubai afferma che la causa ufficiale dell'infortunio è stata una caduta in un cantiere edile in cui la donna è entrata illegalmente.

Kovalchuk, gravemente ferita, sta ricevendo cure mediche ed è stata sottoposta a quattro operazioni, secondo le indiscrezioni che riferisce la «Bild».

Schiava sessuale o movente politico?

Prima della sua scomparsa, la modella di «Only Fans» aveva raccontato con orgoglio ai suoi amici di essere stata invitata a una festa in un hotel di Dubai da due «rappresentanti dell'industria del mondo della moda», come riporta tra gli altri il «Daily Mail».

Anche un'amica della vittima aveva ricevuto un invito, ma era tornata in Russia poco prima dell'evento.

La madre di Maria Kovalchuk afferma che nemmeno la figlia si è presentata alla festa, facendo riferimento alle parole dell'organizzatore, che non ha visto la giovane all'evento.

Anna Kovalchuk dubita anche della versione ufficiale della polizia. Crede che la figlia sia stata tenuta come schiava sessuale e non esclude un movente politico per il misterioso rapimento.

La figlia Maria era nota in Ucraina come attivista contro la guerra e aveva mostrato solidarietà, tra gli altri, a un sociologo russo imprigionato.