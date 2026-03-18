La moglie di Andrea Bocelli: «In una visita a Windsor finì nella stanza della regina»

La vita di Veronica Berti è cambiata profondamente dopo l'incontro con Andrea Bocelli. Non però la sua idea di lusso. Secondo lei, il vero privilegio resta il tempo: «Il tempo di guardare le persone negli occhi, di staccarsi dai device e dedicarlo a chi si ama».
In un'intervista a «Vanity Fair», la moglie del tenore racconta il suo ruolo accanto al marito e nella Fondazione Andrea Bocelli: «Il senso di responsabilità è enorme. Per me non esiste un piano B».
«Andrea? Sul palco è un altro»
Berti descrive il marito come una persona molto diversa da quella che il pubblico vede in scena: «È molto più sorridente e ironico. Quando entra nel suo ruolo artistico diventa serissimo e rigoroso, ma nella vita è molto più leggero».
Il loro amore, racconta, è nato in modo immediato: «Viviamo insieme dal giorno in cui ci siamo incontrati». All'epoca lei era ancora studentessa universitaria, mentre il cantante aveva già intrapreso il suo percorso.
Famiglia e vita privata
Sul rapporto di coppia, Veronica è chiara: «Io litigo da sola, poi mi passa tutto in dieci minuti», mentre Andrea «non si arrabbia quasi mai, ma quando succede è molto deciso».
Parlando della figlia Virginia, sottolinea il suo talento musicale: secondo lei, ha già dimostrato presenza scenica e determinazione, simili a quelle del padre.
Tra i ricordi più intensi, cita l'incontro con Muhammad Ali: «Non parlava da mesi, ma disse ad Andrea: "Canta per me"», un momento che colpì profondamente tutta la famiglia.
E poi un episodio più leggero con la reginaElisabetta II: durante una visita a Windsor, Bocelli finì per caso nella stanza della sovrana mentre esplorava il castello. «Era divertita e lo lasciò fare», racconta.
«È sempre lo stesso»
Nonostante il successo globale, Veronica insiste su un punto: Andrea Bocelli non è mai cambiato.
Ricorda ancora il giorno in cui un suo album raggiunse il primo posto in tutto il mondo: «Io esultavo, lui mi disse: "Sono lo stesso di ieri e di domani"».
Un atteggiamento che, secondo lei, spiega tutto: «Non fa musica per essere sul podio».