La moglie di Andrea Bocelli: «In una visita a Windsor finì nella stanza della regina»

Veronica Berti e Andrea Bocelli. Imago

Veronica Berti si racconta tra vita privata, amore per Andrea Bocelli e riflessioni sul successo, svelando cosa conta davvero per lei.

Hai fretta? blue News riassume per te Veronica Berti racconta che, nonostante il successo, per lei il vero lusso resta il tempo e la possibilità di dedicarlo alle persone care.

In un'intervista a «Vanity Fair», descrive Andrea Bocelli come una persona diversa dal palco e rivela: «Per me non esiste un piano B».

Tra vita privata e famiglia, parla anche della figlia Virginia, del rapporto con il marito e di incontri memorabili, da Muhammad Ali alla regina Elisabetta II. Mostra di più

La vita di Veronica Berti è cambiata profondamente dopo l'incontro con Andrea Bocelli. Non però la sua idea di lusso. Secondo lei, il vero privilegio resta il tempo: «Il tempo di guardare le persone negli occhi, di staccarsi dai device e dedicarlo a chi si ama».

In un'intervista a «Vanity Fair», la moglie del tenore racconta il suo ruolo accanto al marito e nella Fondazione Andrea Bocelli: «Il senso di responsabilità è enorme. Per me non esiste un piano B».

«Andrea? Sul palco è un altro»

Berti descrive il marito come una persona molto diversa da quella che il pubblico vede in scena: «È molto più sorridente e ironico. Quando entra nel suo ruolo artistico diventa serissimo e rigoroso, ma nella vita è molto più leggero».

Il loro amore, racconta, è nato in modo immediato: «Viviamo insieme dal giorno in cui ci siamo incontrati». All'epoca lei era ancora studentessa universitaria, mentre il cantante aveva già intrapreso il suo percorso.

Famiglia e vita privata

Sul rapporto di coppia, Veronica è chiara: «Io litigo da sola, poi mi passa tutto in dieci minuti», mentre Andrea «non si arrabbia quasi mai, ma quando succede è molto deciso».

Parlando della figlia Virginia, sottolinea il suo talento musicale: secondo lei, ha già dimostrato presenza scenica e determinazione, simili a quelle del padre.

Tra i ricordi più intensi, cita l'incontro con Muhammad Ali: «Non parlava da mesi, ma disse ad Andrea: "Canta per me"», un momento che colpì profondamente tutta la famiglia.

E poi un episodio più leggero con la regina Elisabetta II: durante una visita a Windsor, Bocelli finì per caso nella stanza della sovrana mentre esplorava il castello. «Era divertita e lo lasciò fare», racconta.

«È sempre lo stesso»

Nonostante il successo globale, Veronica insiste su un punto: Andrea Bocelli non è mai cambiato.

Ricorda ancora il giorno in cui un suo album raggiunse il primo posto in tutto il mondo: «Io esultavo, lui mi disse: "Sono lo stesso di ieri e di domani"».

Un atteggiamento che, secondo lei, spiega tutto: «Non fa musica per essere sul podio».