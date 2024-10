Bruce Willis

Heming Willis condivide in famiglia la dura realtà della demenza frontotemporale (FTD) che ha colpito l'iconico attore.

Covermedia

La demenza di Bruce Willis non è un mistero per le figlie Mabel Ray, 12 anni, ed Evelyn, 10.

Lo ha deciso la moglie Emma Heming Willis, che condivide in famiglia la dura realtà della demenza frontotemporale (FTD) che ha colpito Bruce Willis, 69 anni, dopo una precedente diagnosi di afasia.

«Questa malattia è spesso diagnosticata male, trascurata e fraintesa. Raggiungere una diagnosi è stato fondamentale per capire cosa sia la demenza frontotemporale e poter educare le nostre figlie. Non ho mai cercato di addolcire la pillola per loro», ha spiegato Emma in un'intervista pubblicata su Town & Country questa settimana.

«Sono cresciute vedendo il declino di Bruce negli anni. Non cerco di proteggerle da questa realtà».

«Sanno che papà non migliorerà»

Emma ha anche spiegato che il loro terapeuta familiare le ha consigliato di non mascherare la situazione per le bambine.

«Dal nostro terapeuta ho imparato che, se i bambini fanno domande, significa che sono pronti a conoscere la risposta», ha raccontato. «Se notavo che Bruce faticava, ne parlavo con le bambine per aiutarle a capire. Questa malattia è cronica, progressiva e terminale. Non esiste una cura».

Emma ha però aggiunto di non aver discusso apertamente con le figlie dell'aspetto terminale della diagnosi di Bruce.

«Ovviamente non parlo con loro del lato terminale della malattia, né loro me lo hanno chiesto», ha detto. «Sanno che papà non migliorerà».

Covermedia