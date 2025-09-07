Emma Heming Willis ha fornito un aggiornamento sulla salute del marito Bruce Willis. Covermedia

Emma Heming Willis ha condiviso un aggiornamento sulla salute di Bruce Willis, che soffre di demenza frontotemporale. La moglie dell'attore ha imparato a gioire dei piccoli segnali, come si può vedere in un estratto di un programma dedicato alla coppia sulla ABC.

«Bruce è ancora molto mobile. È molto in salute», ha detto a Diane Sawyer in un estratto dello speciale della ABC «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey».

Mentre l'attore sta bene, la moglie ha confidato che «il inguaggio sta andando». Una situazione difficile, ma alla quale tutta la famiglia si è «adattata».

«È difficile, ma sono grata»

«Abbiamo un modo di comunicare con lui, che è solo un modo diverso», ha spiegato Emma.

«È la sua risata. Ha una risata così forte. E a volte vedi quel luccichio nei suoi occhi, o quel sorriso e, sai, sono semplicemente trasportata. È difficile da capire, perché con la stessa rapidità con cui appaiono quei momenti, scompaiono. È difficile. Ma sono grata. Sono grata a mio marito per essere sempre presente».

La diagnosi è arrivata nel 2022

La coppia si è incontrata nel 2007 mentre si allenava nella stessa palestra. Dopo una relazione di due anni, si sono sposati alle Isole Turks e Caicos. Nel 2012 la coppia ha dato il benvenuto alla loro prima figlia, Mabel. Due anni dopo hanno allargato la famiglia con una seconda bambina, Evelyn.

Quasi tre anni dopo che Bruce ed Emma hanno rinnovato i loro voti in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio.

Nel marzo 2022 la famiglia ha rivelato che alla star era stata diagnosticata un'afasia e che si sarebbe ritirata dalla recitazione. Nel febbraio 2023, è stata annunciata la «diagnosi più specifica» di demenza frontotemporale che ha colpito l'attore e per la quale non esiste una cura.