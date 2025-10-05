La moglie di Dybala condivide le sfide della gravidanza: «Vomito ogni giorno»

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati a luglio 2024 (immagine d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, parla delle difficoltà della sua gravidanza, tra cui il vomito giornaliero. La coppia attende una bambina per marzo.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno recentemente annunciato che diventeranno genitori di una bambina, attesa per marzo.

Come riporta «TGcom24», in un'intervista alla televisione argentina, la 29enne nativa di Buenos Aires ha condiviso le sue esperienze di gravidanza, esprimendo sia gioia che difficoltà:

«Sono molto felice, ma nessuno mi aveva detto che sarebbe stato così. Vomito tutti i giorni». Anche la loro vita intima ne risente: «È difficile. Non ne ho voglia, mi sento malissimo».

Il sostegno di Paulo

Paulo si dimostra un marito attento e premuroso, coccolando Oriana con mille attenzioni: «Mi sta davvero viziando. Mi cambia, mi mette il pigiama e mi rimbocca le coperte. Lo adoro… Mi asseconda in tutto».

Oriana, incinta da alcune settimane, avverte già i cambiamenti fisici e la crescita del pancione. «Mi sveglio come una persona e vado a letto come un'altra», racconta.

«Mentre mangio, improvvisamente si vede di più, ma poi mi alzo e mi chiedo: dov'è la bambina?». Questa situazione è particolarmente difficile per lei, avendo sofferto di disturbi alimentari in passato.

Come si chiamerà la bimba?

La coppia ha scoperto la gravidanza insieme, e sebbene non abbiano pianto alla vista del test positivo, hanno provato una grande gioia mista a shock. Oriana spiega: «La gioia è arrivata lentamente perché prima bisogna affrontare le paure naturali che ne conseguono».

Per quanto riguarda il nome della bambina, Oriana preferisce nomi originali ma non troppo insoliti. Aveva considerato di partorire in Argentina per stare vicino alla famiglia, ma riconosce le difficoltà. «Vorrei fosse un parto naturale, ma deciderà l'universo», conclude.

