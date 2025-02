Corinna e Michael Schumacher in una foto del 2005. KEYSTONE

Corinna Schumacher, moglie del leggendario pilota di Formula 1 Michael, ha espresso il suo disappunto per la sentenza del processo legato alla tentata estorsione subita dalla sua famiglia, ritenendo le pene inflitte troppo lievi.

Hai fretta? blue News riassume per te Si è concluso in Germania il processo contro tre uomini che hanno tentato di estorcere 15 milioni di euro alla famiglia di Michael Schumacher.

La corte ha condannato a 3 anni di reclusione l'uomo che ha ricattato la famiglia, 6 mesi al figlio per favoreggiamento e 2 anni e mezzo con pena sospesa all'ex agente di sicurezza.

La moglie dell'ex pilota, Corinna Schumacher, ha rotto il silenzio e in un comunicato ha annunciato che la famiglia ha presentato ricorso alla decisione del tribunale tedesco.

Secondo la signora Schumacher, la sentenza nei confronti dell'ex bodyguard è stata troppo clemente: «A mio parere, è lui la mente dietro tutto questo», ha detto.

Quest'ultimo, Markus Fritsche, ha raccolto i file con cui poi è stata ricattata la famiglia dell'ex pilota, mentre lavorava per lui nella villa sul lago di Ginevra. Mostra di più

La famiglia di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, continua a vivere momenti difficili, come riporta tra gli altri «Fanpage».

Dopo essere stata vittima di un tentativo di estorsione, la moglie Corinna ha parlato pubblicamente per la prima volta in seguito alla sentenza di primo grado che ha visto la condanna dei tre imputati. Secondo lei le pene inflitte sono troppo clementi.

La signora Schumacher (55 anni) ha rotto il silenzio con un comunicato in cui annuncia di aver presentato ricorso contro la decisione del tribunale tedesco. Nel documento spiega le ragioni che l'hanno spinta a prolungare la battaglia legale.

«Abbiamo presentato ricorso contro quella che consideriamo una sentenza fin troppo clemente nei confronti del signor F. A mio parere, è lui la mente dietro tutto questo. Quello che mi sconvolge ancora di più è la massiccia violazione della fiducia. Dovrebbe ricevere una punizione che scoraggi qualsiasi potenziale imitatore», ha dichiarato la donna a nome della famiglia.

L'ex agente di sicurezza ha creato il database dei file

La sentenza ha inflitto pene di 3 anni di reclusione per l'uomo che ha ricattato la famiglia, 6 mesi al figlio per favoreggiamento e 2 anni e mezzo con pena sospesa all'ex addetto alla sicurezza.

Questi individui avevano tentato di estorcere 15 milioni di euro, minacciando di divulgare 1'500 file riservati contenenti foto, video e cartelle cliniche dell'ex pilota.

Corinna è particolarmente indignata per la lieve condanna di Markus Fritsche, l'ex bodyguard che ha creato il database di file privati durante il suo l'impiego nella villa sul lago di Ginevra.

Secondo la donna Fritsche merita una pena più severa per il suo ruolo nella tentata estorsione. La speranza è che in appello questa venga inasprita, fungendo da deterrente per futuri imitatori.

Questo obiettivo è prioritario per la moglie di Schumacher, nonostante il sacrificio della privacy familiare che cerca di proteggere da oltre 11 anni.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.