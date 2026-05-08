Brendan Fraser

Dopo una lunga attesa, l'attore riprenderà il ruolo di Rick O'Connell accanto a Rachel Weisz nel film atteso al cinema nel 2028.

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Brendan Fraser si prepara a tornare nei panni dell'avventuriero Rick O'Connell in «La mummia 4», nuovo capitolo della saga a oltre vent'anni dall'ultimo film con il cast originale.

Ospite del «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», l'attore premio Oscar ha confermato il ritorno della squadra storica della serie. «Rimetteremo insieme la band», ha detto. «È l'unico modo per farlo. Daremo al pubblico quello che ci chiede da più di vent'anni».

Fraser ha poi accennato ai preparativi per il sequel senza svelare troppo. «Torneremo in sella, torneremo nelle location dei film. Probabilmente dovrei smettere di parlare perché non voglio svelare tutto. Ma auguratemi buona fortuna: sto facendo del mio meglio per rimettere in forma questo fisico da cinquantasettenne».

Debutto nel franchise con il film del 1999

A febbraio, Deadline aveva riportato che Fraser e Rachel Weisz riprenderanno i loro ruoli nel nuovo capitolo, la cui uscita è prevista per maggio 2028.

Fraser aveva debuttato nel franchise con il film «La mummia» del 1999, seguito nel 2001 da «La mummia – Il ritorno», entrambi interpretati accanto a Weisz.

L'attore era poi tornato nel 2008 con «La mummia – La tomba dell'Imperatore Dragone», mentre Weisz aveva lasciato il ruolo di Evelyn Carnahan, sostituita da Maria Bello.