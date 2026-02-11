Brendan Fraser Covermedia

Universal Pictures annuncia l'uscita il 19 maggio 2028. I due premi Oscar riprendono i ruoli iconici di Rick ed Evelyn O'Connell nel nuovo capitolo della saga.

Covermedia Covermedia

È ufficiale: Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno insieme sul grande schermo per il quarto capitolo della saga di «La mummia».

Universal Pictures ha fissato la data di uscita al 19 maggio 2028, confermando così uno dei ritorni più attesi dal pubblico nostalgico degli anni Novanta.

Dopo le indiscrezioni circolate lo scorso autunno, i due attori hanno chiuso gli accordi per riprendere i rispettivi ruoli: l'avventuriero Rick O'Connell e l'egittologa Evelyn O'Connell. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama, ma l'annuncio è bastato a riaccendere l'entusiasmo dei fan della saga.

La leggenda cinematografica prende forma nel 1999 con «La mummia», remake libero dell'omonimo classico horror del 1932 targato Universal. La storia segue un cacciatore di tesori che, per errore, risveglia un sacerdote egiziano maledetto dotato di poteri soprannaturali. Il successo è immediato e travolgente, replicato nel 2001 con «La mummia – Il ritorno», consolidando Brendan Fraser come star d'azione di primo piano.

Nel 2008 l'attore torna con «La mummia – La tomba dell'Imperatore Dragone». Rachel Weisz, però, non appare nel terzo capitolo: il ruolo di Evelyn viene affidato a Maria Bello, scelta che all'epoca suscita discussioni tra i fan. Il suo ritorno nel quarto film diventa quindi uno degli elementi più commentati dell'annuncio.

Negli ultimi anni, Fraser ha vissuto una vera rinascita professionale. Nel 2023 conquista l'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Charlie in «The Whale». Rachel Weisz aveva già vinto la statuetta nel 2006 come miglior attrice non protagonista per «The Constant Gardener – La cospirazione».

Per il nuovo capitolo del franchise «La mummia», Fraser ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo, segnale di un coinvolgimento diretto nella visione del progetto. A quasi trent'anni dal primo film, il franchise si prepara così a tornare dove tutto è iniziato: tra avventura, mistero e quella chimica irresistibile che aveva trasformato Rick ed Evelyn in una delle coppie più amate del cinema popolare.