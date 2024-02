La Nazione trattiene il fiato per re Carlo, Harry dovrà dormire in albergo?

Oggi per i media britannici c'è un solo argomento di cui parlare: la diagnosi di cancro a Carlo. Il Re è «estremamente positivo». Nel frattempo, Harry è in viaggio verso Londra ,ma non è ancora chiaro dove alloggerà.

A re Carlo II è stato diagnosticato un cancro. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo la stampa britannica, re Carlo ha informato personalmente i suoi figli della diagnosi di cancro. Entrambi.

Carlo non solo ha telefonato al suo erede al trono, il principe William, ma ha anche chiamato il principe Harry in California.

Il principe Harry vola a casa del padre per sostenerlo nelle cure dopo la disputa che dura da anni con la famiglia.

La notizia shock fa riavvicinare padre e figlio dopo una lunga era glaciale. Mostra di più

La diagnosi di cancro ha riunito re Carlo (75 anni) e il secondogenito, il principe Harry (39 anni). Finalmente.

Nemmeno l'immenso scrittore inglese William Shakespeare avrebbe potuto scrivere un dramma reale così intenso e ricco di colpi di scena sui due. Un dramma con molti alti e bassi, in diversi atti. È stata solo la notizia shock diffusa lunedì sera da Buckingham Palace a essere riuscita a mettere fine all'era glaciale tra padre e figlio. Almeno per ora.

Harry tornerà in Inghilterra dalla sua famiglia dopo la telefonata con Carlo. Non è del tutto chiaro quando arriverà a Londra. La moglie Meghan (42 anni), invece, resterà in California con Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni).

La malattia unisce i Sussex e annulla i vecchi rancori?

Ecco come i media britannici riportano la notizia della diagnosi di cancro di Re Carlo:

«The Guardian»: il trattamento è iniziato lunedì. Il re continuerà a svolgere il suo ruolo di capo di Stato

Buckingham Palace ha annunciato che a re Carlo è stato diagnosticato un cancro. Il monarca ha iniziato un programma di cura dopo essere stato recentemente trattato per un ingrossamento benigno della prostata, scrive «The Guardian».

Il trattamento gli impedirà di svolgere funzioni pubbliche nel prossimo futuro, ha annunciato il Palazzo, che ha specificato che non si tratta di un cancro alla prostata.

La malattia è stata scoperta quando il monarca 75enne si è sottoposto all'intervento presso la clinica londinese. Buckingham Palace ha aggiunto che il sovrano è «completamente positivo riguardo alle cure».

Lunedì ha iniziato a sottoporsi a regolari trattamenti ambulatoriali e, sebbene sia stato costretto a rimandare gli appuntamenti pubblici, continuerà a svolgere il suo ruolo costituzionale di capo di Stato, comprese le pratiche burocratiche.

Il Re ha informato personalmente i suoi due figli, il principe del Galles e il duca di Sussex, e i suoi tre fratelli, la principessa reale, il duca di Edimburgo e il duca di York.

«BBC»: il principe Harry visiterà re Carlo nei prossimi giorni

Secondo la BBC Harry si recherà nel Regno Unito per visitare Re Carlo «nei prossimi giorni».

Un portavoce del principe ha dichiarato di aver parlato con il padre della diagnosi. Ricordiamo che il duca si era trasferito negli Stati Uniti con la moglie dopo aver lasciato il ruolo di membro della famiglia reale nel 2020. Da allora, i suoi rapporti con gli altri reali sono stati tesi.

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6



📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

L'ultima apparizione di Harry a un evento reale risale a maggio, in occasione dell'incoronazione del Re. Si è trattato di una cosa fugace, poiché il principe è ripartito subito dopo la cerimonia nell'Abbazia di Westminster.

Come a suo tempo aveva rivelato la BBC, non era infatti stato invitato a presentarsi sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia. Una fonte ha dichiarato alla rivista statunitense «Page Six» che il 39enne voleva fare «ogni sforzo» per tornare in tempo per festeggiare il compleanno di suo figlio Archie, che era proprio quel giorno.

Recentemente, il duca si è recato nel Regno Unito per assistere in tribunale a cause per diffamazione contro dei giornali britannici. Harry e Meghan, ricorda la BBC, hanno parlato della vita nella famiglia reale e dei loro disaccordi con i suoi membri nel libro di memorie di lui «Spare», in un'intervista con Oprah Winfrey e in un documentario di Netflix.

Il principe ha raccontato alla Winfrey che Re Carlo ha smesso di rispondere alle sue telefonate quando ha cercato di discutere del suo pensionamento come reale in attività. Harry ha anche ricordato che il sovrano avrebbe supplicato i suoi figli: «Per favore, ragazzi, non rendete i miei ultimi anni una miseria», avrebbe detto dopo il funerale del principe Filippo, suo padre.

«The Sun»: Harry volerà oggi a Londra

William e la regina Camilla stanno condividendo il «fardello» dei doveri di Carlo durante il trattamento del cancro, dopo che padre e figlio sono diventati «incredibilmente vicini», stando al «The Sun». I medici hanno consigliato al 75enne di rimandare i suoi impegni pubblici.

Tutti gli altri membri in carica della famiglia reale continueranno a svolgere le funzioni pubbliche in sua assenza. La Regina (76 anni) e il principe del Galles (41 anni) si assumeranno il peso dei doveri reali del Re.

Secondo il The Sun, negli ultimi mesi Carlo e William sono diventati molto amici. Il Re trascorre regolarmente la domenica sera al Castello di Windsor per passare del tempo con il figlio maggiore ed erede al trono.

Nel frattempo, il primogenito tornerà a farsi vedere in pubblico dopo essersi preso una pausa per stare vicino alla moglie, la principessa Kate, e ai loro figli, dopo che lei è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome il mese scorso. Più tardi, nella stessa giornata, parteciperà al gala di raccolta fondi della London Air Ambulance al Raffles Hotel di Londra.

Secondo le fonti, è improbabile che la principessa del Galles sia in prima linea prima di Pasqua.

Il principe Harry, invece, volerà oggi nel Regno Unito per sostenere il padre. Il duca di Sussex, che ha parlato con Re Carlo, arriverà all'aeroporto internazionale di Los Angeles nelle prime ore di questa mattina.

«The Mirror»: Carlo ha partecipato alla messa dopo la diagnosi

La diagnosi di cancro fa correre Harry nel Regno Unito, mentre i reali si stringono attorno al monarca, riporta «il Mirror».

Ieri sera, Re Carlo ha annunciato al mondo che gli è stato diagnosticato un cancro. Sua Maestà non ha specificato di che tipo di cancro si tratti. Molti membri della famiglia reale si stanno stringendo attorno al monarca e lo sostengono, mentre a Carlo è stato consigliato di «rimandare gli impegni di alto profilo».

Il principe Harry arriverà presto nel Regno Unito. Al duca di Sussex e al principe William è stato chiesto di venire insieme. Anche se Carlo non sarà visibile per un po', si occuperà come sempre degli affari di Stato e delle pratiche ufficiali.

I reali che possono sostituire il Re sono la Regina e i quattro adulti più anziani nella linea di successione: il principe di Galles, Harry, Andrea e la principessa Beatrice. Re Carlo ha dichiarato di aver voluto rendere pubblica la notizia nella speranza di «promuovere la comprensione pubblica di tutti coloro che nel mondo sono stati colpiti dal cancro».

Inoltre, la regina Camilla continuerà a svolgere le sue funzioni pubbliche mentre il marito si sottopone alle cure per il cancro, ha confermato il Palazzo.

Re Carlo ha partecipato alla messa di domenica dopo che gli è stato diagnosticata la malattia. Sebbene Buckingham Palace abbia informato il pubblico che avrebbe dovuto ritirarsi dai suoi incarichi pubblici, il sovrano ha insistito per recarsi alla funzione nel Norfolk per salutare i benvenuti e i fan.

Il Re è di umore «molto positivo» dopo la sconvolgente notizia. I suoi familiari e amici sono stupiti dalla sua determinazione a «continuare come sempre», come riporta il quotidiano rivale Daily Mail.

«Daily Mail»: «La prognosi è buona - Il re è estremamente positivo»

«La prognosi è buona», scrive il «Daily Mail». Re Carlo III è «estremamente positivo» dopo la diagnosi e continuerà «come sempre», mentre la nazione trattiene il fiato e il principe Harry torna da Los Angeles senza Meghan per visitare il padre.

La famiglia e gli amici hanno espresso sorpresa per la sua determinazione a «continuare come sempre». Dicono che la malattia è stata riconosciuta molto presto e la prognosi è buona.

Carlo ha informato telefonicamente i suoi parenti, tra cui il figlio Harry, che tornerà dalla California per visitare il padre. Non si sa dove il duca di Sussex alloggerà, poiché, come riporta il Daily Telegraph, quando visita il Regno Unito è «senza fissa dimora» e ha bisogno del permesso di Buckingham Palace per soggiornare in una tenuta reale.

Harry ha restituito le chiavi di Frogmore Cottage in giugno, quando il principe e la moglie Meghan Markle hanno lasciato la tenuta. Durante la sua ultima visita nel Regno Unito, a settembre, il palazzo ha rifiutato la sua richiesta di alloggiare al Castello di Windsor, così Harry è stato ospitato in un hotel.

Sarà la prima volta che i due trascorreranno del tempo insieme da oltre 18 mesi. Gli osservatori della famiglia reale si sono chiesti se questo possa essere un segnale di disgelo nei rapporti. Carlo è arrivato a Londra ieri mattina con la moglie Camilla dalla sua tenuta di Sandringham per iniziare un trattamento ambulatoriale in un ospedale non rivelato.

Sarà sempre al fianco del marito, ma ha insistito per continuare le sue apparizioni pubbliche. Altri membri della famiglia reale sostituiranno la sovrana, tra cui il principe di Galles, che tornerà in servizio domani, mercoledì, dopo i problemi di salute della moglie.