Fabrizia De André, nipote del leggendario cantautore Fabrizio De André, ha scelto di trasformare il peso del suo cognome in un'opportunità per aiutare gli altri.

Attraverso la sua Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus), «La voce di Iris», Fabrizia si dedica a sostenere donne e bambini in difficoltà, ispirata dall'esempio del nonno.

«Vorrei che il mio nome fosse uno strumento per dare voce a chi spesso non ne ha», afferma la donna in un'intervista pubblicata su Vanity Fair, dopo aver presentato il suo progetto l'8 luglio a Milano, insieme al suo primo CD disponibile online con una donazione libera.

«La voce di Iris» è nata da due cause che stanno particolarmente a cuore a Fabrizia: il CADOM di Monza, che offre supporto alle donne vittime di violenza, e Supermarket23, una rete che distribuisce aiuti umanitari a Cuba.

Attraverso il sito della onlus, i donatori possono scegliere a quale causa contribuire, con la promessa di trasparenza e rispetto delle loro volontà.

«Ho iniziato a cantare per gioco»

Nonostante il suo legame con la musica, Fabrizia non si considera una cantante professionista.

Il suo CD include due cover della cantautrice spagnola Bebe, che esplorano temi di fragilità e passione.

«Ho iniziato a cantare per gioco», spiega, «e ho deciso di prendere lezioni, ma non ho intenzione di fare concerti».

Oltre alla musica, Fabrizia lavora come venditrice in showroom a Monza.

La paura di non essere all'altezza

Crescere con un cognome così importante non è stato facile per Fabrizia, che ha spesso nascosto la sua identità per evitare il confronto con il nonno.

«Dovevo convivere con la paura di non essere all'altezza», racconta. Ma i ricordi del nonno sono preziosi, specialmente quelli dell'infanzia trascorsa in Sardegna, dove Fabrizio De André era una presenza affettuosa e curiosa.

La musica del nonno ha sempre accompagnato Fabrizia, con canzoni come «Amore che vieni amore che vai» e «La canzone dell'amore perduto» che hanno lasciato un segno profondo.

«Impossibile sceglierne una sola», dice, riflettendo sull'eredità musicale che continua a ispirarla.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.