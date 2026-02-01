Eliza Spencer (immagine d'archivio). Imago

Eliza Spencer, nipote di Lady Diana, ha celebrato il fidanzamento con Channing Millerd a Città del Capo, tra glamour, simboli di famiglia e un anello che richiama l'eredità degli Spencer.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Eliza Spencer ha festeggiato il fidanzamento con l'imprenditore Channing Millerd in un evento intimo e raffinato a Città del Capo.

Protagonista della serata è stato l'anello con diamante sudafricano, dal design ispirato allo storico gioiello di Lady Diana.

Tra presenze familiari e assenze notate, la coppia guarda ora al matrimonio, valutando una cerimonia a destinazione. Mostra di più

Eliza Spencer, nipote di Lady Diana, ha celebrato il fidanzamento con Channing Millerd trasformando Città del Capo in una cornice carica di emozione, glamour e simboli familiari. Un evento intimo ma curatissimo, condiviso con le persone più vicine e raccontato sui social come l’inizio ufficiale del cammino verso il matrimonio.

«Momenti speciali nel luogo più vicino ai nostri cuori»: con queste parole Lady Eliza ha accompagnato le immagini della festa, ospitata su un rooftop affacciato sulla città sudafricana dove lei e le sorelle sono cresciute.

Tra balli, abbracci e brindisi, la futura sposa ha festeggiato accanto al compagno e alle gemelle Kitty e Amelia, rendendo l'attico il palcoscenico perfetto per un fidanzamento dal sapore regale, ma autentico.

Un anello che richiama Lady Diana

A catturare l'attenzione è stato soprattutto l'anello di fidanzamento, protagonista silenzioso, ma potentissimo della serata. Si tratta di un gioiello dal valore stimato di circa 40mila sterline, con un diamante a goccia da 2,5 carati estratto in Sudafrica.

Il design, però, stando a «Leggo.it», guarda dritto alla storia degli Spencer: la pietra centrale è incorniciata da un halo di diamanti più piccoli, una scelta che richiama lo stile dell’iconico anello di fidanzamento di Lady Diana.

Per l'occasione, Eliza Spencer ha scelto un look romantico e sofisticato: un abito bianco su misura con delicate applicazioni floreali, firmato dalla designer Galia Lahav, completato da sandali in raso coordinati. Un'estetica che sembra già anticipare l’eleganza del futuro abito da sposa.

La famiglia, tra presenze e assenze

Accanto a lei, le sorelle hanno dato ulteriore luce all'evento. Lady Kitty, global ambassador di Dolce & Gabbana, ha sfoggiato un coordinato audace e colorato della maison italiana, mentre la gemella Amelia ha optato per un abito verde salvia firmato Zimmermann.

Presente anche la madre, Victoria Aitken, ex modella ed ex moglie di Charles Spencer, apparsa sorridente e partecipe nelle immagini condivise.

A fare rumore, però, è stata un'assenza: quella del padre Charles Spencer. Il fratello di Lady Diana non compare in nessuna foto della serata e non ha commentato pubblicamente il fidanzamento.

Un silenzio che non passa inosservato e che riaccende le voci su un rapporto familiare complicato, già segnato dalla sua assenza ai matrimoni delle altre due figlie. A sostenere Eliza, invece, c'era il fratellastro Samuel Aitken, con cui la futura sposa ha mostrato grande complicità.

Una storia lunga quasi dieci anni

La relazione tra Eliza Spencer e Channing Millerd, imprenditore tecnologico di 34 anni, è iniziata quasi dieci anni fa durante una cena in Sudafrica. Un legame cresciuto lontano dai riflettori, che Eliza ha descritto come profondo e solido. «

È il mio migliore amico», ha raccontato in passato, parlando di una relazione basata su fiducia, sostegno reciproco e sintonia.

La proposta è arrivata in luglio a Santorini, in un momento che Eliza ha definito «un sogno diventato realtà».

Ora lo sguardo è rivolto al matrimonio: la coppia sta valutando una cerimonia a destinazione e, tra le opzioni, restano in pole position proprio Città del Capo e il Lago di Como, luoghi che custodiscono alcuni dei loro ricordi più preziosi.