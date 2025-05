La giovane Elisabetta II nel 1945. Keystone

Durante i festeggiamenti per la fine della guerra in Europa, la giovane principessa Elisabetta, insieme alla sua famiglia, visse una notte indimenticabile tra la gente comune. Un ricordo che rimane vivo anche dopo decenni.

Nicolò Forni

Era l'8 maggio 1945, un giorno che segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Londra era in festa e tra la folla si trovava una giovane principessa di 19 anni, destinata a diventare la regina Elisabetta II.

In occasione dell'80mo anniversario del «VE Day», la famiglia reale britannica ha condiviso i ricordi di quella notte speciale, che la regnante stessa aveva raccontato in una registrazione del 1985 per la «BBC».

Dopo aver salutato la folla da Buckingham Palace, Elisabetta, insieme al padre re Giorgio VI, alla madre e alla sorella minore Margaret, decise di unirsi ai festeggiamenti in incognito.

Le principesse indossavano divise militari per nascondere la loro identità, ma Elisabetta ricordava con un sorriso come un ufficiale delle Guardie Granatieri le avesse bonariamente rimproverate per il loro abbigliamento.

Fra le strade di Londra

Camminarono per ore tra le strade di Londra, acclamando la patria, il Re e la Regina, unendosi alla gioia collettiva. Elisabetta descrisse quella notte come «una delle più memorabili della sua vita», un momento di felicità e sollievo condiviso con sconosciuti che si tenevano per mano lungo Whitehall.

Sebbene non esistano fotografie di quella passeggiata, l'episodio è rimasto vivo nell'immaginario collettivo, anche grazie alla sua rappresentazione nella serie «The Crown».

Il legame della Regina con quel momento storico è stato evidente anche nel 2020, durante il discorso per il 75mo anniversario del «VE Day». In un periodo di incertezza dovuto alla pandemia da Covid-19, Elisabetta ricordò al Paese l'importanza di non arrendersi mai, un messaggio che risuonò forte e chiaro, proprio come fece suo padre tanti anni prima.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.