La nuova storia d'amore di Michelle Hunziker conferma un copione già visto, ecco perché

Michelle Hunziker a un evento per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 al negozio di Armani. (immagine d'archivio) KEYSTONE

Michelle Hunziker avrebbe di nuovo perso la testa per un uomo e il suo «tipo» ideale sembra ormai ben definito: meno uomini dello showbiz, più medici. Coincidenza o semplice fase della vita?

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker è stata fotografata più volte con il dentista Giulio Berruti, riaccendendo i rumors su una nuova relazione.

Negli ultimi anni, la conduttrice sembra prediligere partner lontani dallo showbiz, spesso legati al mondo della medicina.

La sua vita sentimentale, dal matrimonio con Eros Ramazzotti fino agli amori più recenti, mostra un’evoluzione chiara nelle sue scelte. Mostra di più

In Italia, nuovi scatti hanno riacceso i rumors: Michelle Hunziker è stata infatti fotografata anche a Milano a braccetto con il dentista di successo Giulio Berruti.

La presentatrice svizzera non ha confermato nulla e continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Eppure il 42enne si inserirebbe perfettamente in un copione già noto: sempre più lontano dagli uomini dello spettacolo, sempre più vicino a professionisti della medicina.

Curiosi di saperne di più sul presunto nuovo flirt? Ecco la cronologia completa della vita sentimentale di Michelle Hunziker.

Marzo 2026: Dottor G, alias Giulio Berruti

Giulio Berruti è un dentista italiano specializzato in medicina estetica. Online si presenta come «Dr. G», ma parallelamente è attivo anche come modello e attore, con partecipazioni a produzioni cinematografiche e televisive, tra cui la serie di Canale 5 «La figlia di Elisa».

È inoltre alla guida di un’azienda nel settore della skincare.

2024–2025: l’imprenditore ed erede Nino Tronchetti Provera

Appartenente alla nota famiglia industriale legata al gruppo Pirelli, Nino Tronchetti Provera è stato avvistato per la prima volta accanto allami Hunziker nell’estate 2024. I due sarebbero stati visti anche a Milano mentre visitavano insieme alcuni appartamenti.

La relazione non è mai stata ufficializzata, così come non è mai stato annunciato un vero addio. Verso la fine del 2025, però, le apparizioni pubbliche si sono progressivamente diradate.

2023–2024: il chiropratico Alessandro Carollo

Il chiropratico romano Alessandro Carollo, noto anche per seguire diversi volti noti, è stato visto accanto alla conduttrice nel 2023. Le apparizioni insieme – tra cui una gita in moto – avevano fatto pensare a un legame solido. A inizio 2024, però, le strade dei due si sono separate.

2022: Dr. Giovanni Angiolini

Medico specializzato in ortopedia e traumatologia e volto televisivo, Giovanni Angiolini è stato al fianco di Hunziker nel 2022.

Vacanze insieme in Sardegna, scatti romantici in spiaggia e persino l’incontro con le figlie lasciavano intendere qualcosa di più di una semplice frequentazione. La relazione è durata però solo pochi mesi.

2014-2022: l’erede della moda Tomaso Trussardi

Con Tomaso Trussardi, la 49enne ha vissuto la relazione più lunga e probabilmente più significativa. Per oltre un decennio la coppia è stata considerata un modello di stabilità, suggellando il loro legame con il matrimonio nel 2014 e la nascita di due figlie.

La separazione, annunciata a inizio 2022 dopo circa dieci anni insieme, ha colto molti di sorpresa.

Nonostante la rottura, i due mantengono ottimi rapporti anche nella vita quotidiana: il cane di Trussardi, Odin, si vede spesso a casa di Hunziker.

2010-2011: l'attore Daniele Pecci

Dopo una prima frequentazione nel 2007, Michelle Hunziker e Daniele Pecci si sono riavvicinati nel 2010 per una breve relazione. Il rapporto è rimasto piuttosto discreto e si è concluso dopo pochi mesi.

Pecci è noto soprattutto per ruoli in produzioni televisive italiane, ma è apparso anche nel film internazionale «The Tourist» accanto a Johnny Depp.

2007-2009: l'erede del cinema Luigi de Laurentiis

Il produttore italiano Luigi De Laurentiis è stato brevemente legato alla Hunziker nel 2008. Alcune apparizioni pubbliche insieme avevano attirato l’attenzione dei media, ma la relazione è rimasta defilata e di breve durata.

De Laurentiis appartiene a una delle famiglie più influenti del cinema italiano: è figlio di Aurelio De Laurentiis - noto presidente del Napoli, oltre che a sua volta produttore - e ha lavorato a produzioni di successo come «Natale a Beverly Hills».

1995-2002: la pop star Eros Ramazzotti

Con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha vissuto il suo primo grande amore sotto i riflettori. Per lei il cantante ha scritto «Più bella cosa», brano a lei dedicato. I due si sono sposati nel 1998 in un evento molto mediatico in Italia e hanno avuto la figlia Aurora.

La separazione è arrivata nel 2002, ma il loro rapporto resta ancora oggi molto stretto. Hunziker lo descrive come «un fratello»: sono una famiglia e sono vicini «con tutto il cuore».

Continuano infatti a trascorrere del tempo insieme come famiglia, tra vacanze condivise e il nuovo ruolo di nonni. Di recente sono stati anche in Florida, dove hanno visitato, tra le altre cose, un centro spaziale.