La nuova storia d'amore di Michelle Hunziker conferma un copione già visto, ecco perché

In Italia, nuovi scatti hanno riacceso i rumors: Michelle Hunziker è stata infatti fotografata anche a Milano a braccetto con il dentista di successo Giulio Berruti.
La presentatrice svizzera non ha confermato nulla e continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Eppure il 42enne si inserirebbe perfettamente in un copione già noto: sempre più lontano dagli uomini dello spettacolo, sempre più vicino a professionisti della medicina.
Giulio Berruti è un dentista italiano specializzato in medicina estetica. Online si presenta come «Dr. G», ma parallelamente è attivo anche come modello e attore, con partecipazioni a produzioni cinematografiche e televisive, tra cui la serie di Canale 5 «La figlia di Elisa».
È inoltre alla guida di un’azienda nel settore della skincare.
2024–2025: l’imprenditore ed erede Nino Tronchetti Provera
Appartenente alla nota famiglia industriale legata al gruppo Pirelli, Nino Tronchetti Provera è stato avvistato per la prima volta accanto allami Hunziker nell’estate 2024. I due sarebbero stati visti anche a Milano mentre visitavano insieme alcuni appartamenti.
La relazione non è mai stata ufficializzata, così come non è mai stato annunciato un vero addio. Verso la fine del 2025, però, le apparizioni pubbliche si sono progressivamente diradate.
2023–2024: il chiropratico Alessandro Carollo
Il chiropratico romano Alessandro Carollo, noto anche per seguire diversi volti noti, è stato visto accanto alla conduttrice nel 2023. Le apparizioni insieme – tra cui una gita in moto – avevano fatto pensare a un legame solido. A inizio 2024, però, le strade dei due si sono separate.
Medico specializzato in ortopedia e traumatologia e volto televisivo, Giovanni Angiolini è stato al fianco di Hunziker nel 2022.
Vacanze insieme in Sardegna, scatti romantici in spiaggia e persino l’incontro con le figlie lasciavano intendere qualcosa di più di una semplice frequentazione. La relazione è durata però solo pochi mesi.
2014-2022: l’erede della moda Tomaso Trussardi
Con Tomaso Trussardi, la 49enne ha vissuto la relazione più lunga e probabilmente più significativa. Per oltre un decennio la coppia è stata considerata un modello di stabilità, suggellando il loro legame con il matrimonio nel 2014 e la nascita di due figlie.
La separazione, annunciata a inizio 2022 dopo circa dieci anni insieme, ha colto molti di sorpresa.
Nonostante la rottura, i due mantengono ottimi rapporti anche nella vita quotidiana: il cane di Trussardi, Odin, si vede spesso a casa di Hunziker.
2010-2011: l'attore Daniele Pecci
Dopo una prima frequentazione nel 2007, Michelle Hunziker e Daniele Pecci si sono riavvicinati nel 2010 per una breve relazione. Il rapporto è rimasto piuttosto discreto e si è concluso dopo pochi mesi.
Pecci è noto soprattutto per ruoli in produzioni televisive italiane, ma è apparso anche nel film internazionale «The Tourist» accanto a Johnny Depp.
2007-2009: l'erede del cinema Luigi de Laurentiis
Il produttore italiano Luigi De Laurentiis è stato brevemente legato alla Hunziker nel 2008. Alcune apparizioni pubbliche insieme avevano attirato l’attenzione dei media, ma la relazione è rimasta defilata e di breve durata.
De Laurentiis appartiene a una delle famiglie più influenti del cinema italiano: è figlio di Aurelio De Laurentiis - noto presidente del Napoli, oltre che a sua volta produttore - e ha lavorato a produzioni di successo come «Natale a Beverly Hills».
1995-2002: la pop star Eros Ramazzotti
Con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha vissuto il suo primo grande amore sotto i riflettori. Per lei il cantante ha scritto «Più bella cosa», brano a lei dedicato. I due si sono sposati nel 1998 in un evento molto mediatico in Italia e hanno avuto la figlia Aurora.
La separazione è arrivata nel 2002, ma il loro rapporto resta ancora oggi molto stretto. Hunziker lo descrive come «un fratello»: sono una famiglia e sono vicini «con tutto il cuore».
Continuano infatti a trascorrere del tempo insieme come famiglia, tra vacanze condivise e il nuovo ruolo di nonni. Di recente sono stati anche in Florida, dove hanno visitato, tra le altre cose, un centro spaziale.