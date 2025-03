La parrucchiera di lunga data di Camilla confessa: «È un peccato che...»

La regina Camilla si è fatta tagliare i capelli dalla parrucchiera londinese Jo Hansford per oltre 35 anni. Finnbarr Webster/PA Wire/dpa

Jo Hansford ha curato i capelli della regina Camilla per oltre 35 anni. Ora, in un'intervista, l'imprenditrice londinese fornisce una visione privata del rapporto di lunga data tra lei e la regina.

In un'intervista alla rivista britannica «Hello!», l'imprenditrice parla del rapporto speciale tra le due donne.

«I nostri figli hanno la stessa età, quindi è stato molto penoso per entrambe quando i nostri figli viaggiavano e non avevano telefoni cellulari o e-mail». La parrucchiera londinese Jo Hansford ha curato i capelli della regina Camilla per oltre 35 anni.

Ora la donna, che non rivela la sua età, ha raccontato dello speciale rapporto con la moglie di re Carlo III in un'intervista alla rivista britannica «Hello!».

Camilla Parker Bowles e Jo Hansford pare si siano divertite a parlare dei loro figli - e il loro rapporto di fiducia è cresciuto sempre di più nel corso degli anni.

Camilla «era fantastica» durante il matrimonio

La parrucchiera è stata una delle prime persone a sapere del fidanzamento di Camilla e dell'allora principe Carlo il 10 febbraio 2005. E le ha tinto i capelli poco prima dell'annuncio ufficiale.

Il principe Carlo e Camilla si sono uniti in matrimonio il 9 aprile 2005. Foto: Keystone

L'imprenditrice era presente anche quando la coppia reale si è sposata con una cerimonia civile seguita da una funzione religiosa nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, il 9 aprile 2005.

«Avevo acconciato i capelli di Camilla per anni, ma ero ancora molto nervosa all'idea di farlo per il matrimonio», racconta la Hansford. Ma per fortuna tutto è andato bene e Camilla «aveva un aspetto fantastico».

La regina ha recentemente premiato Hansford con un prestigioso Royal Warrant, come fornitore di corte. È la prima volta che una parrucchiera riceve un tale onore.

«Si è adattata bene»

L'esperta di capelli ritiene che Camilla abbia superato brillantemente il suo percorso per diventare regina. L'ormai 77enne non è cambiata molto nel carattere.

La londinese Jo Hansford ha curato i capelli della regina Camilla per oltre 35 anni. Immagine: zVg

«Si è adattata incredibilmente bene, anche perché non è facile per una persona anziana entrare nel business, come lo chiamano loro. È un lavoro duro», dice riferendosi alla regina.

A suo avviso, la relazione tra Camilla e Carlo ha un lato negativo: «È un peccato che non si siano sposati prima. Ma la cosa più importante è che sono felici insieme e che sono entrambi destinati a stare insieme».