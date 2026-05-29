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Radio Fiorello smentisce l'addio de «La Pennicanza»: «Certo che torniamo»

Covermedia

29.5.2026 - 16:30

Fiorello
Fiorello

Lo showman Fiorello chiarisce le voci sulla chiusura del programma radiofonico «La Pennicanza» e conferma il ritorno dopo la pausa estiva.

Covermedia

29.05.2026, 16:30

29.05.2026, 16:42

«La Pennicanza» non chiude. Dopo le voci delle ultime settimane, Fiorello ha smentito l'ipotesi di uno stop e confermato il ritorno del programma.

La precisazione è arrivata a margine di un appuntamento in Campidoglio. «Ma chi l'ha detto che non è stato confermato? Quelle sono le mie boutade, lo dico apposta per creare un po' di scompiglio. Certo che torniamo», ha dichiarato Fiorello all'AGI.

I dubbi erano nati dopo una battuta di Fiorello sul finale di stagione del 5 giugno: «Hanno riconfermato tutti i programmi radio, tranne il nostro».

La battuta aveva immediatamente alimentato dubbi e speculazioni tra gli ascoltatori, ma, archiviata l'ipotesi della chiusura, resta ora da capire quale sarà il futuro del format.

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Nelle ultime settimane Fiorello ha ironizzato su possibili evoluzioni del titolo, passando da «La Pennicanza» a «La Mattinanza» e perfino a «La Nottanza».

Il programma di Rai Radio2, condotto insieme a Fabrizio Biggio, viene distribuito anche su RaiPlay e RaiPlay Sound.

L'ultimo appuntamento della stagione resta fissato per il 5 giugno. Dopo la pausa, si capirà quale veste avrà il ritorno dello show.

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