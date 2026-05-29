Fiorello

Lo showman Fiorello chiarisce le voci sulla chiusura del programma radiofonico «La Pennicanza» e conferma il ritorno dopo la pausa estiva.

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«La Pennicanza» non chiude. Dopo le voci delle ultime settimane, Fiorello ha smentito l'ipotesi di uno stop e confermato il ritorno del programma.

La precisazione è arrivata a margine di un appuntamento in Campidoglio. «Ma chi l'ha detto che non è stato confermato? Quelle sono le mie boutade, lo dico apposta per creare un po' di scompiglio. Certo che torniamo», ha dichiarato Fiorello all'AGI.

I dubbi erano nati dopo una battuta di Fiorello sul finale di stagione del 5 giugno: «Hanno riconfermato tutti i programmi radio, tranne il nostro».

La battuta aveva immediatamente alimentato dubbi e speculazioni tra gli ascoltatori, ma, archiviata l'ipotesi della chiusura, resta ora da capire quale sarà il futuro del format.

Nelle ultime settimane Fiorello ha ironizzato su possibili evoluzioni del titolo, passando da «La Pennicanza» a «La Mattinanza» e perfino a «La Nottanza».

Il programma di Rai Radio2, condotto insieme a Fabrizio Biggio, viene distribuito anche su RaiPlay e RaiPlay Sound.

L'ultimo appuntamento della stagione resta fissato per il 5 giugno. Dopo la pausa, si capirà quale veste avrà il ritorno dello show.