RadioFiorello smentisce l'addio de «La Pennicanza»: «Certo che torniamo»
Covermedia
29.5.2026 - 16:30
Lo showman Fiorello chiarisce le voci sulla chiusura del programma radiofonico «La Pennicanza» e conferma il ritorno dopo la pausa estiva.
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29.05.2026, 16:30
29.05.2026, 16:42
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«La Pennicanza» non chiude. Dopo le voci delle ultime settimane, Fiorello ha smentito l'ipotesi di uno stop e confermato il ritorno del programma.
La precisazione è arrivata a margine di un appuntamento in Campidoglio. «Ma chi l'ha detto che non è stato confermato? Quelle sono le mie boutade, lo dico apposta per creare un po' di scompiglio. Certo che torniamo», ha dichiarato Fiorello all'AGI.
I dubbi erano nati dopo una battuta di Fiorello sul finale di stagione del 5 giugno: «Hanno riconfermato tutti i programmi radio, tranne il nostro».
La battuta aveva immediatamente alimentato dubbi e speculazioni tra gli ascoltatori, ma, archiviata l'ipotesi della chiusura, resta ora da capire quale sarà il futuro del format.