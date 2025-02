Marcuzzi e le figuracce della finale a Sanremo, il suo manager «era furioso»

Alessia Marcuzzi a Sanremo. Keystone

Alessia Marcuzzi ha finalmente calcato il palco dell'Ariston come co-conduttrice della finale di Sanremo, ma la sua performance ha diviso il pubblico, scatenando critiche e polemiche.

lo scorso il 15 febbraio

Alessia Marcuzzi ha finalmente calcato il palco dell'Ariston, affiancando Carlo Conti e Alessandro Cattelan nella finalissima del Festival di Sanremo.

Dopo anni di richieste da parte del pubblico e una presenza costante nel Dopo Festival con Fiorello, il suo debutto alla co-conduzione ha però scatenato molte critiche, soprattutto per le gag con i colleghi e per gli abbracci ai cantanti.

Secondo Dagospia, il potente manager Beppe Caschetto, pur non essendo presente alla kermesse musicale più celebre d'Italia, sarebbe stato «furioso per la figuraccia della sua assistita» e allertato nella serata di sabato, quando ormai la situazione era «degenerata».

Il sito diretto da Roberto D'Agostino sostiene inoltre che l'idea della gag sugli abbracci sarebbe stata suggerita da Fabrizio Biggio, co-conduttore di Fiorello e «amico-autore» di Marcuzzi, con cui condivide anche un legame familiare: sua moglie Valentina De Ceglie è infatti cugina della showgirl.

Il trio Alessandro Cattelan, sinistra, Alessia Marcuzzi e Carlo Conti. Keystone

Conti prende le sue difese

Carlo Conti ha difeso la conduttrice in un'intervista a Tv Talk su Rai 3: «Non sapevo di questa polemica, io vivo nel mio mondo. Secondo me ha fatto quello che doveva fare. Lei è una forza della natura, è energia pura e spontaneità».

Il direttore artistico del Festival ha poi sottolineato che non c'era una sceneggiatura prestabilita per i co-conduttori, a eccezione dei comici: «Lei è stata se stessa e non costruita, ma così come altri, ad esempio anche Mahmood con la sua timidezza, la sua dolcezza e potenza».

Il sostegno di Canalis

Sui social, la Marcuzzi ha definito l’esperienza sanremese una «serata indimenticabile», ricevendo un commento di sostegno da Elisabetta Canalis: «Devi condurre tu un'edizione intera, lo dico sempre».

Il suo messaggio ha però scatenato reazioni contrastanti tra i follower, ai quali l’ex velina ha risposto con fermezza: «La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Alessia non è brava, di più, e lo dico da spettatrice».

