L'artista si stava esibendo per le strade di Bengaluru, ma lo show è stato interrotto dalla polizia.

Covermedia Covermedia

Un concerto di Ed Sheeran per le strade di Bengaluru, in India, è stato fermato dalla polizia.

Sheeran si esibirà nel secondo dei due concerti presso il NICE Grounds della città martedì sera; tuttavia il 34enne voleva offrire ai fan un omaggio tornando alle sue radici di artista di strada prima dello show.

Ma polizia aveva altri piani: un filmato condiviso sui social media mostra un agente interrompere lo spettacolo staccando la spina mentre il musicista britannico si stava esibendo nella hit «Shape of You».

Il cantante di «Thinking Out Loud» si è giustificando su Instagram, rivelando di aver ricevuto un permesso preventivo per il set all'aperto.

«A proposito, avevamo il permesso per esibirci in strada, quindi suonare in quel posto era stato pianificato in precedenza, non ci siamo presentati a caso», ha scritto nelle sue storie di Instagram.

«Tutto bene comunque. Ci vediamo al concerto».