La presentatrice Sandra Studer è la vera vincitrice dell'Eurovision

La sua scelta come presentatrice dell'Eurovision Song Contest è stata una sorpresa. Ma quello che Sandra Studer ha fatto martedì sera durante la prima semifinale è stato semplicemente di un altro livello.

Hai fretta? blue News riassume per te Sandra Studer può farcela? È quello che si sono chiesti alcuni quando è stato annunciato che sarebbe stata lei a presentare l'Eurovision Song Contest, insieme ad Hazel Brugger e Michelle Hunziker.

Martedì sera è stato chiaro: può farlo e anche molto bene.

Il verdetto di blue News? 12 punti per Sandra Studer. Mostra di più

Sandra Studer ha presentato la prima semifinale dell'Eurovision alla St. Jakobshalle di Basilea... e come ha presentato! La sua performance è stata fenomenale.

La «NZZ» ha scritto: «Michelle Hunziker e Hazel Brugger si esibiranno al suo fianco, la radiosa star italiana e la comica, la cui maliziosa stranezza piace tanto ai tedeschi. Brugger e Studer presenteranno le semifinali, Hunziker si unirà a loro per la finale. Ma perché la Studer?».

Un'intrattenitrice nata

La domanda ha trovato risposta dopo pochi minuti dall'inizio della semifinale: perché lei può. A 56 anni è la presentatrice più anziana della storia dell'ESC. A differenza di Brugger e Hunziker ha deciso però di rinunciare al mondo dello spettacolo internazionale.

Figlia di madre spagnola e padre svizzero, ha preferito condurre una vita tranquilla: «Volevo poter essere la Sandra normale», ha dichiarato al foglio zurighese.

Alla prima semifinale dell'ESC ha dato il meglio di sé, mentre la comica tedesca, benché vestita in modo molto più colorato, all'inizio è apparsa quasi insignificante al suo fianco.

Studer è proprio un'intrattenitrice nata.

Questo è stato particolarmente evidente durante l'intermezzo dello show durante la pausa delle votazioni.

Grazie a una canzone, Studer e Brugger hanno dimostrato ai milioni di telespettatori che la Svizzera non è noiosa, e certamente non è monotona.

La nuova eroina nazionale

Nel brano «Made in Switzerland», il duo presenta le invenzioni elvetiche, dal taglia patate alla sostanza stupefacente LSD. Le presentatrici si sono anche concesse una stoccata politica.

Nella canzone dicono che come la Svizzera, l'ESC «non è politicamente e rigorosamente neutrale, indipendentemente dal fatto che tu sia buono o brutale».

Nel brano compare anche l'eroe nazionale Guglielmo Tell, incarnato da Petra Mede, che ha condotto l'ESC l'anno scorso a Malmö, in Svezia.

Dopo questa performance, tutti hanno capito che Studer ha tutte le carte in regola per diventare un'eroina nazionale. Ma è anche chiaro che non vorrebbe esserlo.

E anche se non gareggia nel concorso canoro, il verdetto di blue News è il seguente: 12 punti per Sandra Studer!