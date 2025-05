«La prima di Hazel Brugger come presentatrice dell'ESC non è stata accolta bene da tutti», scrive il portale tedesco T-Online domenica mattina. Immagine: Keystone

Era chiaro fin dall'inizio che la prima volta da presentatrice dell'ESC di Hazel Brugger avrebbe suscitato un dibattito tra i telespettatori. Ecco come hanno valutato i media e internet la performance della comica.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te La 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest di Basilea è stato un evento di livello mondiale.

In particolare, l'intermezzo dello show delle tre presentatrici Hazel Brugger, Michelle Hunziker e Sandra Studer ha suscitato molte reazioni positive.

Ma, come ci si poteva aspettare, alcuni commentatori hanno cercato disperatamente di trovare il pelo nell'uovo per valutare l'edizione svizzera dell'ESC. Mostra di più

È risaputo e molto chiaro che chiunque presenti o commenti l'Eurovision Song Contest deve essere pronto alle critiche.

Sabato sera, a Basilea, i musicisti di 26 Paesi hanno partecipato alla 69ma edizione della competizione, ossia la più grande competizione musicale del mondo, che attira ogni anno oltre 180.000 milioni di spettatori.

Raramente i media sono stati così unanimi dopo un ESC come quest'anno: Sandra Studer, Michelle Hunziker e Hazel Brugger hanno fatto un ottimo lavoro come presentatrice.

Scarsa informazione sulla carriera di Hazel Brugger

Ma accontentare tutti è un'arte che nessuno può avere e men che meno una comica. Anche perché altrimenti avrebbe sicuramente perso il suo lavoro.

«Mentre Studer e Hunziker si sono già esibite in numerosi grandi show nella loro lunga carriera e sono anche apparse sul palco dell'ESC, è stata una prima per Hazel Brugger», scrive «T-Online».

Il portale online tedesco dimostra solo una cosa: è poco informato sulla carriera della comica svizzera.

I fan della 31enne ricordano fin troppo bene quando la ha brillato come presentatrice del programma televisivo «Wer stiehlt mir die Show?» nel 2022, ottenendo i migliori ascolti in lungo e in largo.

Questo trio ha spaccato l'ESC: Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer (da sinistra a destra). Foto: Keystone

L'umorismo della comica è spesso secco come la sabbia del deserto. Ma è proprio per questo che i suoi fan la amano. Le persone che non conoscono bene la Brugger, invece, si chiedono su X dopo la sua esibizione all'ESC: «Cosa ci fa Hazel lì? Assolutamente fuori luogo», «Hazel Brugger può essere più legnosa di così?» e ancora: «Hazel ha qualcosa che non va alla schiena o perché è così rigida?».

«Lo stile particolare della conduttrice svizzera, soprattutto rispetto alle altre due presentatrici, non è stato ben accolto da tutti», ha affermato T-Online domenica mattina.

Graham Norton: «Hazel Brugger è meravigliosa»

Nel frattempo, però, il commentatore cult della BBC Graham Norton, che ama prendere in giro i vari conduttori dell'ESC, ha imparato ad apprezzare la 31enne negli ultimi giorni: «È meravigliosa, una specie di anti-conduttore».

Anche la maggior parte dei telespettatori ha comunque dato ottimi voti alla comica: «Hazel Brugger sta facendo un lavoro dannatamente buono stasera», «Hazel è una perfetta conduttrice dell'Eurovision» e «Adoro Hazel», hanno commentato gli utenti di X.

Un «anti-conduttore»: il commentatore della BBC Graham Norton ha commentato la presentatrice dell'ESC Hazel Brugger. Foto: Matt Crossick/PA Wire/dpa

Il pubblico davanti alla TV ha particolarmente apprezzato il modo in cui Hazel Brugger si è ripetutamente presa in giro durante le tre puntate dell'ESC, sottolineando i suoi tratti caratteristici.

Con una faccia assolutamente seria, la comica ha spiegato di essere «tipicamente svizzera» e quindi di non mostrare quasi nessuna emozione, per poi proseguire con un esempio: «Quando è nato il mio primo figlio, però, ero così sopraffatta dalla gioia che quasi sorridevo».

E la conclusione di blue News? Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker hanno dimostrato il loro calibro mondiale come presentatrici del ESC. E tutto questo: Made in Switzerland.