La presunta figlia segreta di Freddie Mercury muore all'età di 48 anni

Il cantante dei Queen Freddie Mercury al Live Aid allo stadio di Wembley a Londra nel 1985 (foto d'archivio). Imago

Una donna che, secondo il libro «Love, Freddie» della giornalista Lesley-Ann Jones, era la figlia del frontman dei Queen, Freddie Mercury, è morta di una rara forma di cancro all'età di 48 anni. La sua ultima dimora si trova sulle Alpi.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna, che secondo il libro «Love, Freddie» della giornalista Lesley-Ann Jones sarebbe stata la figlia segreta di Freddie Mercury, è morta all'età di 48 anni per un raro tipo di cancro alla colonna vertebrale.

Il marito della donna, nota come Bibi, ha confermato che è deceduta serenamente dopo una lunga malattia e che le sue ceneri sono state disperse nelle Alpi.

Bibi è cresciuta con un'altra famiglia, ma conosceva le sue origini e sarebbe stata visitata regolarmente dal cantante fino alla sua morte nel 1991. Mostra di più

Una donna – nota come Bibi – sarebbe nata nel 1976 dopo che il cantante Freddie Mercury avrebbe avuto una relazione segreta con la moglie di un suo caro amico.

Il marito della donna ha dichiarato al «Daily Mail» che quest'ultima è morta «serenamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma», una rara forma di cancro alla colonna vertebrale. Le sopravvivono due figli di nove e sette anni.

Le sue ceneri sono state disperse nelle Alpi, ha spiegato il vedovo, e ora la donna è «con il suo amato e amorevole padre».

La figlia di Mercury è cresciuta con un'altra famiglia

La scrittrice britannica Lesley-Ann Jones ha reso nota l'esistenza di Bibi la scorsa estate nel suo sensazionale libro «Love, Freddie». L'autrice ha spiegato che il cancro di della donna era già scoppiato durante la sua infanzia.

«Questo è il vero motivo per cui la famiglia si è trasferita spesso: perché potesse avere accesso alle migliori cure possibili per il cordoma», ha detto. Si tratta di una rara forma di cancro alla colonna vertebrale, inevitabilmente fatale.

La donna avrebbe raccontato di essere stata cresciuta da un'altra famiglia, ma di aver sempre saputo che il frontman dei Queen era suo padre. L'artista le avrebbe fatto visita regolarmente fino alla sua morte, avvenuta nel 1991 all'età di 45 anni.