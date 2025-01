La famiglia reale britannica ha un nuovo membro: la principessa Beatrice, figlia del principe Andrea, ha dato alla luce il suo secondo figlio. Lo hanno confermato il Palazzo e il padre, Edoardo Mapelli Mozzi.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno annunciato la nascita della figlia Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, che è venuta al mondo il 22 gennaio.

La mamma e la bambina stanno bene e la famiglia, che comprende i fratelli maggiori Sienna e Wolfie, è felicissima.

Athena è nata con un peso di poco superiore ai due chili. Mostra di più

Beatrice di York (36 anni) ha dato alla luce il suo secondo figlio. La lieta notizia è stata confermata sia dal Palazzo che dal marito Edoardo Mapelli Mozzi (41 anni) su Instagram.

Si tratta del quarto nipote per i genitori della principessa, ossia il principe Andrea (64 anni) e Sarah Ferguson (65 anni). Eugenie (34 anni), sorella della neomamma, ha due figli, August ed Ernest.

Da padre orgoglioso, Edoardo ha annunciato il nome della figlia: Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. E ha condiviso la sua gioia sui social media: «È piccola e assolutamente perfetta. Siamo tutti, compresi Wolfie e Sienna, già innamorati di lei. I nostri cuori traboccano d'amore per te, piccola Athena».

Ha anche ringraziato il personale del Chelsea and Westminster Hospital per il loro sostegno.

La neomamma e la neonata stanno bene

Il Palazzo ha dichiarato: «Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l'arrivo della loro figlia Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, nata alle 12.57 del 22 gennaio». La neomamma e la neonata stanno bene e si godono il tempo con i fratelli maggiori della piccolina.

Athena è nata con un peso di quattro libbre e cinque once, pari a poco più di due chili. Questo potrebbe indicare che è nata prima del previsto.

Beatrice è ora mamma di tre bambini. Oltre ad Athena e Sienna, avute dal marito, è matrigna anche di Wolfie, che Edoardo ha avuto da una precedente relazione con Dara Huang.

La principessa di York sembrerebbe andare d'accordo con Huang. In un'intervista ad «Harper's Bazaar», ha parlato positivamente della co-genitorialità: «Non capisco le persone che divorziano e poi tengono i figli come garanzia. Non ha senso».

Insieme dal 2019

Edoardo e Dara sono stati fidanzati fino al 2018. Dopo la loro separazione, Edoardo si è messo insieme a Beatrice nel settembre 2018. Nel marzo 2019 sono apparsi insieme per la prima volta a un evento. Nel settembre 2019 hanno annunciato il loro fidanzamento.

Il matrimonio si è svolto nel luglio 2020 in un circolo ristretto dopo che i piani originali hanno dovuto essere modificati a causa della pandemia di Covid. Beatrice ha indossato un abito e una tiara ricevuti dalla nonna, la defunta regina Elisabetta II.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.