La principessa Charlène torna in Sudafrica, ma stavolta non da sola

Questa volta Charlène intraprende un viaggio di tre giorni in Sudsfrica. Insieme al marito Alberto II volerà a casa il 15 settembre. IMAGO/ABACAPRESS

Dopo che Charlène non ha potuto prendere il volo di ritorno per Monaco per motivi di salute durante il suo ultimo viaggio in Sudafrica, sembra che sia giunto il momento per la principessa di tornare nel suo Paese d'origine.

Hai fretta? blue News riassume per te Charlène di Monaco ha a cuore la sua fondazione.

La principessa torna quindi nel suo Paese natale, dove vorrebbe sostenere la «Water Bike Challenge».

Questa volta a bordo dell'aereo c'è anche suo marito, il principe Alberto.

I suoi figli Jacques e Gabriella iniziano la scuola e devono restare a Monaco. Mostra di più

Il legame di Charlène con il suo Paese d'origine, il Sudafrica, non è un segreto. In relazione al suo ultimo viaggio nella madre patria, ciò che è stato particolarmente memorabile è il clamore mediatico: la moglie di Alberto II, che nel 2021 ha trascorso gran parte dell'anno nel Paese natale, ha dovuto prolungare la sua permanenza perché non poteva prendere il volo di ritorno previsto.

La ragione era una grave infezione all'orecchio, al naso e alla gola che la 45enne aveva contratto. Le speculazioni sulla sua salute e i grandi punti interrogativi su quel soggiorno prolungato hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso. In quel periodo viaggiava senza i figli, che dovevano sopportare la lunga separazione dalla madre.

Un viaggio senza i bambini, ma con Alberto

Adesso la principessa tornerà in Sudafrica. La sua associazione benefica, «Foundation Princesse Charlène de Monaco», organizza l'evento «Water Bike Challenge» il 16 settembre a Sun City, dove Charlène sarà presente.

E ancora una volta dovrà lasciare a Monaco i gemelli Jacques e Gabriella. I bambini iniziano infatti la scuola l’11 settembre e non c’è scampo, nemmeno per i reali.

Almeno Alberto accompagnerà la moglie. E per stare tranquilli, questa volta dovrebbe trattarsi solo di un breve viaggio di tre giorni. Così i gemelli non dovranno aspettare troppo a lungo mamma e papà.