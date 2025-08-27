Charlène di Monaco ha creato una fondazione per insegnare alle persone a nuotare. La foto è stata scattata nel 2013 a Cap Breton, in Francia. IMAGO/ABACAPRESS

Dopo una tragica perdita nella sua infanzia, la principessa Charlène di Monaco lavora da anni con la sua fondazione per garantire che i bambini di tutto il mondo possano imparare a nuotare gratuitamente.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Dal 2014 la principessa Charlène di Monaco lavora con la sua fondazione per garantire che i bambini di tutto il mondo possano imparare a nuotare gratuitamente.

Il suo impegno è stato alimentato dalla morte prematura di suo cugino, annegato all'età di 5 anni.

Con programmi come «Live to Swim», la sua fondazione ha già raggiunto oltre un milione di persone in 43 Paesi. Mostra di più

La principessa Charlène di Monaco ha fatto sua la missione di permettere ai bambini di imparare a nuotare gratuitamente. Questa è legata a un evento della sua infanzia che l'ha scossa nel profondo.

«La perdita è stata uno shock per tutta la nostra famiglia e il dolore non scomparirà mai del tutto», spiega la moglie del principe Alberto in un'intervista al quotidiano francese «Ouest-France».

Suo cugino Richard è annegato in un fiume vicino alla casa dello zio quando aveva solo 5 anni.

Charlène ha imparato a nuotare da sola all'età di 3 anni, dato che sua madre lavorava come istruttrice di nuoto in Sudafrica. Oggi lavora con la sua fondazione per far sì che imparare a nuotare sia considerato un diritto fondamentale, come leggere e scrivere.

Le esperienze traumatiche della sua infanzia sembrano motivarla a continuare la sua missione. I suoi figli, Jacques e Gabriella, hanno imparato a nuotare fin da piccoli.

Un incidente avvenuto nel 2018, in cui la figlia ha rischiato di cadere in piscina, ha fatto capire all'ex atleta l'importanza di questa abilità ancora una volta. E reagendo in tempo è stata in grado di evitare il peggio.

Un impegno che la tiene occupata dal 2014

Dalla sua istituzione nel 2014, la Fondation Princesse Charlène de Monaco ha raggiunto oltre un milione di persone ed è attiva in 43 Paesi.

La principessa sottolinea che l'acqua dovrebbe essere un luogo di gioia, non di sofferenza, e lavora instancabilmente per trasformare questa visione in realtà.

Charlène è stata una nuotatrice che ha gareggiato a livello internazionale per il Sudafrica. Ha celebrato il suo più grande successo sportivo nel 2000 con la staffetta sudafricana 4x100 metri stile libero, che si è classificata quinta ai Giochi Olimpici di Sydney.