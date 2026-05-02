Sorriso luminoso, look casual chic e aria sempre più grande: per il compleanno della figlia, i principi del Galles scelgono una foto dolcissima scattata in Cornovaglia.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Charlotte ha compiuto 11 anni e William e Kate hanno celebrato l’occasione pubblicando sui social un nuovo ritratto scattato in Cornovaglia.

Nella foto, realizzata da Matt Porteous, la giovane principessa appare sorridente in un campo di margherite, con un look casual ed elegante.

Charlotte festeggerà in privato con la famiglia, in un periodo già ricco di ricorrenze per i principi del Galles. Mostra di più

Charlotte cresce. E lo fa sotto gli occhi di tutti. Per i suoi 11 anni, il principe William e Kate Middleton hanno deciso di condividere sui social un nuovo ritratto della figlia, regalando ai fan reali un’immagine tenerissima della giovane principessa.

Nello scatto, Charlotte posa all’aperto, immersa in un campo di margherite nella cornice della Cornovaglia. Sorride alla macchina fotografica con naturalezza, ormai lontana dall’immagine della bambina piccolissima vista negli anni passati.

Indossa un maglione a righe rosse e nere sopra una camicia blu, abbinato a jeans scuri: semplice, elegante, perfettamente royal.

La somiglianza con William

Come riporta Vanity Fair, la foto è stata realizzata da Matt Porteous durante il periodo di Pasqua, seguendo una consuetudine ormai cara alla famiglia reale britannica.

A pubblicarla sono stati i profili ufficiali del principe e della principessa del Galles, accompagnandola con un messaggio breve e affettuoso: «Auguriamo a Charlotte un felicissimo undicesimo compleanno».

E, come sempre accade quando compare un nuovo ritratto dei figli di William e Kate, i commenti non si sono fatti attendere. Molti fan hanno notato subito una somiglianza sempre più evidente con papà William.

Tanta festa per i Reali

Per i principi del Galles, questo è un periodo fitto di ricorrenze. Prima il 15º anniversario di matrimonio di William e Kate, poi il compleanno di Louis il 23 aprile, ora quello di Charlotte.

Nata il 2 maggio 2015 nella Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Paddington, a Londra, la principessa porta un nome carico di significato: Charlotte Elizabeth Diana. Un omaggio familiare che richiama re Carlo, la regina Elisabetta II e Diana, la madre di William.