La Principessa Eugenie E Jack Brooksbank

L'annuncio sui social con il marito Jack Brooksbank: «In arrivo nel 2026»

Covermedia Covermedia

La principessa Eugenie aspetta il terzo figlio dal marito Jack Brooksbank.

La reale britannica, 36 anni, ha condiviso la notizia su Instagram con una foto dei figli August, cinque anni, ed Ernest, due, mentre tengono in mano l'ecografia.

«Baby Brooksbank in arrivo nel 2026!», si legge nella didascalia.

Anche l'account ufficiale della famiglia reale britannica ha confermato la notizia, aggiungendo che re Carlo III è «lieto» dell'annuncio.

«Sua Altezza Reale la principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, previsto per questa estate», si legge nel comunicato.

«August (5 anni) ed Ernest (2 anni) sono entusiasti di accogliere un nuovo fratellino o sorellina», prosegue la nota. «Sua Maestà il Re è stato informato ed è lieto della notizia».

Il bambino, atteso per l'estate, sarà quindicesimo nella linea di successione al trono, mentre il principe Edward, duca di Edimburgo, scenderà al sedicesimo posto.

Eugenie, figlia minore di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson, ha sposato Brooksbank nel 2018.

La coppia si è conosciuta nel 2010 in una località sciistica di Verbier, in Svizzera. Dopo otto anni insieme, ha annunciato il fidanzamento nel gennaio 2018, sposandosi nell'ottobre dello stesso anno.