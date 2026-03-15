La principessa Eugenie ha perso un lavoro importante. Imago

Lo scandalo su Jeffrey Epstein ha colpito ancora una volta la famiglia reale britannica: la principessa Eugenie ha dovuto rinunciare al suo ruolo di patrocinatore dell'organizzazione anti-schiavitù Anti-Slavery International.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo sette anni, la principessa Eugenie si è dimessa dal suo ruolo di patrocinatore dell'organizzazione per i diritti umani Anti-Slavery International, che si batte contro la schiavitù moderna e il traffico di esseri umani.

La mossa arriva in seguito alle nuove indagini sul padre, l'ex principe Andrea, in relazione allo scandalo su Jeffrey Epstein, che ha messo nuovamente sotto pressione la famiglia reale.

Dopo lo scandalo, Eugenie e sua sorella Beatrice sono apparse molto meno frequentemente in pubblico. Gli osservatori vedono la fine del patronato come un'ulteriore battuta d'arresto per il ruolo pubblico di Eugenie. Mostra di più

La principessa Eugenie è stata impegnata per molti anni nella lotta contro la schiavitù moderna e il traffico di esseri umani.

L'organizzazione Anti-Slavery International è stata fondata a Londra nel 1839 ed è considerata la più antica organizzazione per i diritti umani del mondo.

Oggi si batte contro le moderne forme di sfruttamento, che si stima riguardino circa 50 milioni di persone.

La principessa Eugenie nel suo ruolo di patrona dell'organizzazione Anti-Slavery International presso la sede delle Nazioni Unite a New York nel luglio 2018. Ora è fuori da questo incarico. imago/ZUMA Press

L'organizzazione ha confermato all'«Observer» la fine della collaborazione.

Dopo sette anni, il patrocinio della nipote del re Carlo è giunto al termine. L'organizzazione la ringrazia per il suo sostegno e spera che continui a impegnarsi nella lotta contro la schiavitù.

Secondo l'organizzazione, durante il suo periodo di patrocinio, Eugenie è stata elogiata per il suo lavoro con figure di spicco nella lotta contro la schiavitù moderna.

La principessa non ha ancora rilasciato una propria dichiarazione, ma il suo nome è già stato rimosso dal sito web.

Il tempismo non sorprende: il padre di Eugenie, l'ex principe Andrea, è stato arrestato in relazione all'affare su Jeffrey Epstein e da allora è caduto in disgrazia.

L'ex principe Andrea è indagato a tutto campo

Andrew Mountbatten-Windsor è indagato per presunta cattiva condotta in ufficio.

È accusato di aver trasmesso documenti riservati relativi al condannato per reati sessuali durante il suo incarico di rappresentante commerciale britannico.

L'ex reale respinge ogni addebito e comunque non è stata ancora formulata alcuna accusa. Già prima degli ultimi sviluppi si era ampiamente ritirato dagli occhi del pubblico vivendo in isolamento nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk.

Anche le figlie Eugenie e Beatrice hanno fatto molte meno apparizioni pubbliche da allora. Gli osservatori riferiscono che negli ultimi tempi non sono state quasi prese in considerazione per gli appuntamenti ufficiali.

Per Eugenie, la fine del suo patrocinio significa un'ulteriore rottura in un momento già difficile.