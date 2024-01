Kate è stata dimessa dalla clinica, mentre Carlo resta ricoverato, ma «sta bene»

Kate Middleton WENN.com

La principessa Kate, consorte dell'erede al trono britannico William, è stata dimessa dalla London Clinic, dove ha trascorso 13 notti di ricovero dopo un delicato intervento chirurgico all'addome di natura imprecisata. Nella stessa clinica è ricoverato da tre giorni re Carlo III, che è stato sottoposto nel fine settimana a un'operazione di routine alla prostata.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate è stata dimessa oggi dalla London Clinic, 13 giorni dopo l'operazione all'addome.

Ora la principessa del Galles dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo.

Nella stessa clinica è ricoverato da tre giorni re Carlo III, che è stato sottoposto a un'operazione di routine alla prostata.

I media inglesi riportano che il monarca 75enne «non parteciperà a nessun appuntamento ufficiale per un massimo di un mese». Mostra di più

La principessa del Galles dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo, ossia almeno fino a Pasqua, mentre il sovrano dovrà prendersi una pausa di circa un mese e quindi non parteciperà a nessun appuntamento ufficiale all'incirca fino a fine febbraio.

Come annunciato da Kensington Palace sulla piattaforma X, la 41enne ha potuto tornare nella sua casa di Windsor dopo quasi due settimane in ospedale e «sta facendo buoni progressi nel processo di recupero».

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024

Nelle prime 24 ore dopo l'operazione la regina Camilla ha visitato il marito tre volte, secondo quanto riferito. E una volta uscita dalla struttura ha fatto sapere che Carlo «sta bene».

Secondo Laura Bundock, esperta reale per il canale di Sky News, il monarca sarà comunque disponibile per gli affari di Stato durante la sua degenza in ospedale e sarà in grado di occuparsi dei documenti governativi dopo essere stato dimesso.

Ma molto probabilmente il re dovrà fare il suo lavoro da sdraiato. Dopo l'intervento chirurgico alla prostata, la posizione seduta dovrebbe infatti essere inizialmente evitata per non ostacolare il processo di guarigione.

Kate «fuori uso» fino a Pasqua

Re Carlo ha assunto l'ultima volta incarichi privati giovedì scorso, prima di arrivare a Londra da Norfolk per prepararsi all'operazione.

Prima dell'intervento, aveva fatto visita alla nuora, che appunto ha lasciato la clinica oggi. Non si sa invece per quanto tempo il re dovrà rimanere in ospedale.

Ancora meno si sa delle condizioni di Kate. Si sa solo che non assumerà le sue funzioni di rappresentante almeno fino a Pasqua.

ATS / bb