Kate Middleton a Reggio Emilia. Imago

Kate Middleton sceglie l'Italia per il suo grande ritorno internazionale. Tra incontri ufficiali, scuole e progetti educativi, la principessa del Galles punta sul modello Reggio Emilia per trasformare la sua battaglia sull'infanzia in una missione globale.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton è arrivata in Italia per una visita dedicata all'educazione e allo sviluppo dell’infanzia.

La principessa Kate visiterà il celebre Centro Loris Malaguzzi e alcune scuole del metodo Reggio Emilia.

Secondo il «Times», il viaggio segna una nuova fase pubblica per Kate e potrebbe essere il primo di molti tour internazionali. Mostra di più

Kate Middleton torna sotto i riflettori internazionali con una visita molto simbolica in Italia. La principessa del Galles fa tappa oggi e domani tra Parma e Reggio Emilia per un viaggio ufficiale dedicato all'educazione infantile, tema centrale del suo progetto Centre for Early Childhood.

Ad accoglierla a Reggio Emilia, come riferito fra gli altri da «Leggo», c'erano quasi 3mila persone radunate in piazza Prampolini, tra bandiere britanniche e tricolori. A tutte loro ha rivolto il suo «buongiorno», pronunciato in italiano.

Kate è stata ricevuta dal sindaco Marco Massari e ha ottenuto il Primo Tricolore, la massima onorificenza cittadina.

Prima delle consegna, Massari ha letto la motivazione: «Sua altezza reale principessa del Galles riceve il primo Tricolore nato nel 1797 per il suo profondo impegno per l'infanzia e per l'opera svolta attraverso la Royal Foundation for Early Childhood volta ad accrescere e a promuovere azioni concrete sull'importanza dei primi anni di vita dello sviluppo della persona. La sua visita (...) per approfondire il Reggio Emilia Approach testimonia l'attenzione verso la filosofia educativa fondata sull'ascolto, sulla creatività e sul rispetto dei diritti di ogni bambino e bambina».

Per la sua prima visita all'estero dopo i problemi di salute degli ultimi mesi, la principessa è apparsa sorridente ed elegante in un tailleur azzurro, considerato da molti un omaggio ai colori italiani.

Kate Middleton saluta dei bambini presenti. Imago

Ad attenderla anche i bambini delle scuole dell'infanzia Robinson e Diana, che l'hanno salutata con canti e sorrisi.

Tra i momenti più emozionanti della mattinata, sempre stando al portale italiano, l'incontro con Elizabeth Spencer, una 24enne arrivata dalla Germania per vedere la principessa dal vivo.

Kate si è fermata a parlare e ad abbracciarla dopo aver ricevuto una lettera scritta dalla giovane: «È un sogno che si avvera», ha raccontato la ragazza ai media presenti.

Il modello educativo che affascina la principessa

Ma il momento centrale della visita sarà l'incontro al Centro internazionale Loris Malaguzzi, struttura simbolo del celebre Reggio Emilia Approach.

Il metodo pedagogico, conosciuto in tutto il mondo, mette il bambino al centro dell'apprendimento e valorizza creatività, ambiente e partecipazione delle famiglie.

Secondo quanto riferiscono fonti vicine a Kensington Palace, citate dal «Times», Kate Middleton vorrebbe approfondire questo approccio per integrarlo nella sua iniziativa Shaping Us, dedicata allo sviluppo dei bambini da 0 a 5 anni.

La visita al centro creativo Remida

Tra le tappe volute personalmente dalla principessa c'è anche il Centro Remida, spazio dedicato al riciclo creativo e alla sostenibilità. Il centro recupera materiali di scarto destinandoli a laboratori e attività per scuole e bambini.

Il tema ambientale è da tempo molto caro sia a Kate sia al principe William, motivo per cui la visita assume anche un forte valore simbolico.

Le scuole e il legame con l'Italia

Durante il soggiorno in Emilia-Romagna, la principessa visiterà anche alcune scuole che adottano il metodo Reggio Emilia. Incontrerà insegnanti, famiglie e bambini per osservare da vicino il funzionamento del sistema educativo.

Da Kensington Palace fanno sapere che Kate è particolarmente felice di tornare in Italia, Paese a cui è molto legata fin dai tempi del suo soggiorno studio a Firenze durante il gap year.

«Una nuova fase per Kate»

Sempre secondo il «Times», questo viaggio rappresenterebbe un momento importante nel percorso pubblico della principessa del Galles.

Dopo gli ultimi anni più difficili, la visita in Italia viene descritta come un segnale di rilancio e ripartenza.

Fonti vicine alla famiglia reale parlano infatti di una futura serie di viaggi internazionali dedicati all'educazione e allo sviluppo infantile.

L'Italia, in questo senso, sarebbe soltanto la prima tappa di una missione destinata a diventare sempre più globale.