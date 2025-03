La principessa Kate indossa un abito con un grande fiocco Il 10 marzo 2025, la principessa Kate ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day per la prima volta dopo due anni. Si è trattato di un'apparizione storica, che ha segnato il suo ritorno in grande stile, splendidamente sottolineata da un dettaglio di moda sottile e potente al tempo stesso. Immagine: KEYSTONE Kate ha indossato un abito a cappotto di Catherine Walker, abbinato a un cappello a tamburello rosso, a décolleté e a una pochette per un look monocromatico. Immagine: KEYSTONE Il sublime fiocco gigante asimmetrico che formava la scollatura del suo abito non è passato inosservato. Immagine: KEYSTONE Il fiocco è un dettaglio super-trendy dal 2024, in un contesto in cui il «coquette core» è in aumento, in contrapposizione all'onnipresente minimalismo degli ultimi anni. Immagine: KEYSTONE Kate è riuscita a combinare tradizione e tendenze. Immagine: KEYSTONE Il fiocco, spesso associato a doni e legami affettivi, potrebbe simboleggiare un rinnovato attaccamento ai suoi impegni e alla sua famiglia, segnando al contempo una nuova fase della sua vita. Immagine: KEYSTONE La cerimonia del Commonwealth Day si è svolta nell'Abbazia di Westminster, lo stesso luogo in cui Kate e William si sono sposati nel 2011, un luogo simbolico che senza dubbio rafforza il significato di questa scelta di abbigliamento. Immagine: KEYSTONE Per quanto riguarda il suo sorriso, esso parla da solo, senza bisogno di interpretazioni. Immagine: KEYSTONE La principessa Kate indossa un abito con un grande fiocco Il 10 marzo 2025, la principessa Kate ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day per la prima volta dopo due anni. Si è trattato di un'apparizione storica, che ha segnato il suo ritorno in grande stile, splendidamente sottolineata da un dettaglio di moda sottile e potente al tempo stesso. Immagine: KEYSTONE Kate ha indossato un abito a cappotto di Catherine Walker, abbinato a un cappello a tamburello rosso, a décolleté e a una pochette per un look monocromatico. Immagine: KEYSTONE Il sublime fiocco gigante asimmetrico che formava la scollatura del suo abito non è passato inosservato. Immagine: KEYSTONE Il fiocco è un dettaglio super-trendy dal 2024, in un contesto in cui il «coquette core» è in aumento, in contrapposizione all'onnipresente minimalismo degli ultimi anni. Immagine: KEYSTONE Kate è riuscita a combinare tradizione e tendenze. Immagine: KEYSTONE Il fiocco, spesso associato a doni e legami affettivi, potrebbe simboleggiare un rinnovato attaccamento ai suoi impegni e alla sua famiglia, segnando al contempo una nuova fase della sua vita. Immagine: KEYSTONE La cerimonia del Commonwealth Day si è svolta nell'Abbazia di Westminster, lo stesso luogo in cui Kate e William si sono sposati nel 2011, un luogo simbolico che senza dubbio rafforza il significato di questa scelta di abbigliamento. Immagine: KEYSTONE Per quanto riguarda il suo sorriso, esso parla da solo, senza bisogno di interpretazioni. Immagine: KEYSTONE

Il 10 marzo Kate Middleton ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day per la prima volta dopo due anni. Si è trattato di un'apparizione epocale, che ha segnato il suo ritorno in grande stile, splendidamente sottolineato da un dettaglio di moda sottile e potente al tempo stesso.

La principessa Kate, che ha ripreso le sue funzioni reali qualche mese fa, non delude quando si tratta di presentazione. Le sue ultime apparizioni in pubblico lo testimoniano.

Il 10 marzo, in occasione della cerimonia del Commonwealth Day, la moglie del principe William non era solo gioiosa, ma anche radiosa, indossando un look rosso monocromatico che combinava raffinatezza ed eleganza.

Ma è stato il gigantesco fiocco asimmetrico sulla scollatura del suo abito a cappotto di Catherine Walker a catturare l'attenzione.

Tra tradizione e tendenze

Questo fiocco audace e moderno ha dato alla silhouette un tocco di raffinatezza, pur rimanendo decisamente femminile. Kate è riuscita a combinare tradizione e tendenze.

Il fiocco è tornato in auge dal 2024, in particolare da No21, Prada e Miu Miu, in un contesto in cui si sta affermando il coquette core, in opposizione all'onnipresente minimalismo degli ultimi anni.

Si ispira all'estetica di Sofia Coppola, riecheggiando le silhouette di Maria Antonietta. In effetti, ai recenti Oscar, era onnipresente sul red carpet, come si è visto sugli outfit di Mikey Madison, Demi Moore, Lupita Nyong'o ed Elle Fanning.

Kate abbraccia una nuova fase della sua vita

Il fiocco, spesso associato a doni e legami affettivi, potrebbe simboleggiare un rinnovato attaccamento ai suoi impegni e alla famiglia, oltre a segnare una nuova fase della sua vita.

In molte culture rappresenta un simbolo di transizione o di impegno, come il fiocco nuziale che suggella un impegno per tutta la vita.

La cerimonia del Commonwealth Day si è svolta nell'Abbazia di Westminster, lo stesso luogo in cui Kate e William si sono sposati nel 2011, un luogo simbolico che senza dubbio rafforza il significato di questa scelta di abbigliamento.

Dopo un periodo di ritiro dai media a causa dei suoi problemi di salute, la principessa sembra essere tornata alla vita, riapparendo con uno stile deciso.

È un ritorno potente, sia visivamente che simbolicamente, come se ogni dettaglio del suo abbigliamento testimoniasse una nuova energia. Quanto al suo sorriso, parla da solo, senza bisogno di interpretazioni.